Sebring Friday Notebook – Sportwagen365

*** Stevan McAleer ersetzte Jim Norman im # 7 Forty7 Motorsports Nissan Duqueine D08 während eines späten Fahrerwechsels. McAleer, der sein Debüt bei der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in der Rolex 24 in Daytona bei Muehlner’s Duqueine gab, schließt sich Austin McCusker und dem Daytona-Klassensieger Oliver Askew an.

*** Antonio Garcia und Jan Heylen wiederholten sich als Pole-Sieger während der Verschiebung von Mobil 1 Twelve Hours of Sebring im November. Heylen erbte den Spitzenplatz von GTD, nachdem Grasers # 19 Lamborghini Huracan GT3 Evo Racing Team einen WLAN-Hotspot im Auto installiert hatte ist ein Verstoß gegen die GTD-Telemetrieregeln.

*** Sportscar365 geht davon aus, dass ein solches Gerät möglicherweise eine Zwei-Wege-Telemetrie für das Auto bereitstellen kann. Es ist nicht bekannt, ob das österreichische Team es für diesen Zweck verwendet hat.

*** GTD-Top-Qualifikant Jack Hawksworth sagte, er habe “keine Ahnung, wie sehr seine Konkurrenz versucht habe, das neue zweistufige Qualifikationsformat für die Klasse zu debütieren”. Hawksworth erzielte mit der schnellsten Zeit im zweiten Quartal maximale Punkte, während Tim Zimmermann vom Grasser Racing Team sich in dem Teil der Am-Klasse, der das Klassenraster festlegt, auf der Pole qualifizierte.

“Es schien, als würden viele Spiele gespielt”, sagte Hawksworth. „Ich möchte wirklich, dass diese Sitzung mehr kombiniert wird. Es ist also an der Zeit, dass der Startfahrer und der zweite Fahrer zusammen die Startaufstellung für das morgige Rennen erstellen und nicht nur die Punkte. Ich denke, das würde die Leute ein bisschen härter pushen lassen. Wir haben mit einem Straight Bat gespielt, aber ich habe nicht viele Leute gesehen, die das gemacht haben.

*** Stephen Simpson sagte gegenüber Sportscar365, dass es ein „Wirbelwind“ gewesen sei, seit er am Mittwochmorgen einberufen wurde, um Misha Goikhberg im Lamborghini Huracan GT3 Evo Nr. 19 des Grasser Racing Teams zu ersetzen ein GT-Auto jeglicher Art am Donnerstag.

“Ich habe das Gefühl, dass es gestern der erste Schultag war, an dem jede Menge Informationen eingingen”, sagte er. “Franck [Perera] und Tim [Zimmermann] sind großartige Teamkollegen und das Team hat mir sehr geholfen, mich sehr schnell anzupassen. Ich lerne sehr schnell viel und möchte sicherstellen, dass ich morgen einen guten Job für sie mache.

*** Der Porsche-Champion trat an diesem Wochenende als Sponsor des # 88 Team Hardpoint EBM Porsche 911 GT3 R bei (siehe Abbildung oben). Das Autohaus in Pompano Beach, Florida, das in Rennkreisen für seine reiche Geschichte im Sportwagenrennsport bekannt ist, ist das größte Porsche-Autohaus des Landes.

*** Champion kündigte kürzlich eine Rückkehr zum Rennsport mit dem diesjährigen Pikes Peak International Hill Climb mit dem vierfachen Event-Sieger Romain Dumas in einem Porsche 911 GT2 RS Clubsport-Rennwagen an.

*** Laut Ian James hat The Heart of Racing sein Engineering-Programm in diesem Jahr verstärkt. Das Team wurde gerade Fünfter in der Rolex 24 in Daytona und Zweiter in Sebring im vergangenen Jahr mit seinem Aston Martin Vantage GT3.

“Ich denke TF [Sport] hochkommen [for Daytona] war für uns in der Aston-Welt ein guter Maßstab, um zu zeigen, auf welchem ​​Niveau wir sind “, sagte James gegenüber Sportscar365. „Wir arbeiten sehr hart hinter den Kulissen. Wir haben noch mehr Ingenieure an Bord und machen viele Programme außerhalb der Rennstrecke, um sie zu einem besseren GT-Team zu machen.

*** James sagte, dass sie Wege finden müssen, um den inhärenten Nachteil zu überwinden, der einzige Aston-Konkurrent für die gesamte Saison zu sein, im Vergleich zu anderen GT3-Herstellern, die „vier oder fünf“ Autos in der Klasse haben, die zusätzliche Daten und Testmöglichkeiten bieten. GTD-Teams sind auf vier Testtage pro Jahr begrenzt.

*** David Salters, Präsident der Honda Performance Development, verglich Acuras Sieg in der Rolex 24 in Daytona mit dem “Gewinn des Indy 500 für Sportwagenrennen in Nordamerika”. Der Luxusautohersteller feierte im Januar mit Wayne Taylor Racing seinen ersten Gesamtsieg in Daytona.

*** Porsche Motorsport-Werksleiter Pascal Zurlinden sagte gegenüber Sportscar365, es sei “zu früh, um zu sagen”, ob sein neues LMDh-Auto 2022 vor seinem Debüt im Jahr 2023 mehrere Rennen zum Saisonende fahren könne. IMSA hat die Tür für Hersteller offen gelassen ihre neuen Autos in der zweiten Saisonhälfte im nächsten Jahr zu fahren.

*** Acura scheint sich in einer ähnlichen Situation ohne Engagement zu befinden. “Es gibt noch viel zu tun”, sagte HPDs Salters. „Um ehrlich zu sein, scheint 2023 im Moment ein bisschen weit hergeholt zu sein! Aber sag niemals nie.

*** Jordan Taylor hat gesagt, dass er diese Woche nicht mehr in das Infield von Sebring zurückkehren wird, nachdem er sich beim Rennen im letzten November in einem Imker-Kostüm mit Fans getroffen hat. “Es wird dieses Wochenende nicht herauskommen”, sagte er über das Kostüm. „Es war auch das Finale des letzten Jahres, also denke ich, dass ich es geschafft habe. Dieses Wochenende hätte mehr Verhandlungen erforderlich gemacht! “”

*** Taylor könnte jedoch mit einem kulinarischen Genuss von Laura Wontrop Klauser, Programmmanagerin von GM Sports Car Racing, belohnt werden, die sich auf die Teams Cadillac DPi und Corvette Racing vorbereitet, wenn sie auf der Strecke erfolgreich sind. Klausers Website, carsandchocolates.com, hebt einige seiner kulinarischen Errungenschaften hervor, wie „gewinnende Kekse“ und Cupcakes mit schwarzem Boden.

*** Die Berichterstattung von NBC Sports über Mobil 1 Twelve Hours of Sebring beginnt am Samstag um 10 Uhr MEZ auf NBCSN. Dale Earnhardt Jr. begleitet Leigh Diffey und Calvin Fish am Stand mit Dave Burns und Townsend Bell. Marty Snider, Brian Till und Kevin Lee werden aus der Boxengasse berichten.

*** Das 12-Stunden-Rennen wird live auf TrackPass auf NBC Sports Gold übertragen.

*** Bell sagte gegenüber Sportscar365, dass dieses Ereignis sein erstes Mal in Sebring ist, wo er nicht fährt. Der facettenreiche Pilot / Diffusor trat bei der Rolex 24 im Januar in Daytona im # 12 Lexus RC F GT3 Vasser Sullivan an und bleibt Markenbotschafter des Luxusautoherstellers. “Sie fühlen sich am Start in der Boxengasse ein wenig hilflos, weil Sie natürlich vor dem Ausgang stehen und diese großartige Strecke herausfordern”, sagte Bell.

*** IMSA Radio wird auch internationale Zuschauer mit der regelmäßigen Kommentar-Crew von John Hindhaugh, Jeremy Shaw und Shea Adam von Flagge zu Flagge, Ton- und Bildberichterstattung versorgen.







