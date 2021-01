Schwärme von Tausendfüßlern hielten einst japanische Züge auf ihren Gleisen an

Jetzt in Ein Artikel, der am Mittwoch in der Zeitschrift Royal Society Open Science veröffentlicht wurdeDr. Niijima, Dr. Yoshimura und Momoka Nii, ebenfalls von der Shizuoka-Universität, präsentieren einen detaillierten Fall, dass diese Tausendfüßler, insbesondere die Unterart Parafontaria laminata armigera, tatsächlich periodisch sind, wenn dieses Verhalten zum ersten Mal auftritt. wurde bei einem Nicht-Insekten-Tier mit einem Lebenszyklus von der Geburt bis zum Tod von acht Jahren beobachtet. Sie berichten jedoch auch, dass Tausendfüßler nicht mehr in so großer Zahl wie früher schwärmen.