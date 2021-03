Schriftrollen vom Toten Meer mit biblischem Text, die von israelischen Archäologen entdeckt wurden

Israelische Archäologen kündigten diese Woche die Entdeckung von Dutzenden neuer an Schriftrollenfragmente vom Toten Meer. In einer Wüstenhöhle gefunden und möglicherweise während eines jüdischen Aufstands gegen Rom vor fast 1900 Jahren versteckt, bieten die Fetzen biblischer Texte ein seltenes Fenster in die Geschichte des Judentums, des frühchristlichen Lebens und der Menschheit.

Imtiaz Tyab von CBS News berichtet, dass die ersten Fragmente der Schriftrollen vom Toten Meer vor über 70 Jahren als einer der wichtigsten archäologischen Funde des 20. Jahrhunderts angesehen wurden.

Um diese neue Entdeckung zu machen, stiegen Archäologen eine steile Klippe in die Höhle des Schreckens hinab – so genannt wegen der Dutzende menschlicher Überreste, die sich darin befinden. Aber während die Geschichte der Höhle so dunkel ist, wie der Name schon sagt, haben Bagger das, was sie im Inneren fanden, als “zwischen Himmel und Erde” beschrieben.

Nach fast zwei Jahrtausenden wurden Dutzende Fragmente der Schriftrollen vom Toten Meer entdeckt. Die Pergamentstücke sind klein – einige winzig -, aber laut Dr. Oren Ableman groß genug, um daraus Weisheit zu schöpfen.

“Dies sind die Dinge, die Sie tun müssen”, zitiert er aus dem griechischen Text eines der Fragmente. „Sprich die Wahrheit miteinander, bring wahre und vollkommene Gerechtigkeit in deine Türen und erfinde kein Böses gegeneinander. Und ich mag keinen Meineid, weil es Dinge sind, die ich hasse, erklärt der Herr.

Ein Archäologe der Israel Antiquities Authority (IAA) zeigt einen alten Lappenkamm aus der Zeit des jüdischen Aufstands in Bar Kochba, der in einem Gebiet der Judäischen Wüste nach Konservierungsarbeiten im Naturschutzlabor des Toten Meeres der IAA in Deutschland ausgegraben wurde Jerusalem, 16. März 2021. MENAHEM KAHANA / AFP / Getty



Die trockenen Bedingungen in der Judäischen Wüste sorgten dafür, dass Dutzende anderer Gegenstände, die neben den Pergamentfragmenten gefunden wurden, ebenfalls den Test der Zeit bestanden haben, einschließlich alter Olivengruben. übrig gebliebene Kleidung und Sandalen sowie ein hölzerner Läusekamm, ähnlich dem, der heute verwendet werden könnte.

Kultur schützen oder stehlen?

Der Archäologe Chaim Cohen sagte, das vierjährige Projekt sei entscheidend, um die Schätze im Höhlensystem vor künftigen Plünderungen zu schützen.

“Dieses Projekt ist der Schutz des Gebiets, da es wiederum fast unmöglich ist, die Plünderer zu besiegen”, sagte er. “Sie arbeiten, und die Lösung bestand darin, den Fall vor die Plünderer zu bringen.”

Die massive Ausgrabungsstätte erstreckt sich über Teile Südisraels und der Westjordanland von Israel besetzt. Israel wurde lange Zeit dafür kritisiert, in den palästinensischen Gebieten gefundene Gegenstände entfernt zu haben.

Nach internationalem Recht ist das Entfernen von Kulturgut aus dem besetzten Gebiet verboten, aber diese Bedenken haben die Israel Antiquities Authority nicht daran gehindert, die Funde zu präsentieren.

Jenseits des Biblischen

Einige der Artefakte gehen weit über die Bibel hinaus, darunter das Skelett eines 6.000 Jahre alten kleinen Kindes und ein fast perfekt erhaltener Korb, der heute in einem Möbelgeschäft nicht allzu fehl am Platz wäre. Hui.

Der Archäologe der Israel Antiquities Authority (IAA), Haim Cohen, zeigt einen 10.500 Jahre alten Korb aus der Jungsteinzeit, der in der Murabaat-Höhle in der Judäischen Wüste ausgegraben wurde und im März im Labor der IAA zum Schutz des Toten Meeres in Jerusalem ausgestellt wurde 16, 2021. MENAHEM KAHANA / AFP / Getty



“Wir haben es nicht verstanden, weil wir dachten, die Höhle sei leer. Als wir dort ankamen, sahen wir uns einen ganzen riesigen Korb an, der intakt war”, sagte Yaniv Berman von der Antiquities Authority. Er sagte, als sie die Ergebnisse der Kohlenstoffdatierungsanalyse erhielten: “Wir waren schockiert! Er ist 10.500 Jahre alt!”

Es war ein weiteres schillerndes Puzzleteil aus der Vergangenheit, das neben alten Weisheiten gefunden wurde, die bis heute in Resonanz sind.