Schneesturm tötet 4 Menschen, hält einen Großteil von Spanien an

MADRID (AP) – Ein anhaltender Schneesturm hat große Teile Spaniens über 50 Jahre mit Rekordschneefällen bedeckt, mindestens vier Menschen getötet und Tausende in Autos oder auf Bahnhöfen und in Bahnhöfen gefangen gelassen Flughäfen, die alle Dienste eingestellt hatten, da am Samstag weiterhin Schnee fiel.

Die Leichen eines Mannes und einer Frau wurden von Rettungsdiensten in der andalusischen Region geborgen, nachdem ihr Auto von einem überfluteten Fluss in der Nähe der Stadt Fuengirola weggespült worden war. Das Innenministerium sagte, ein 54-jähriger Mann sei ebenfalls in Madrid unter einem großen Schneehaufen tot aufgefunden worden. Ein Obdachloser starb in der nördlichen Stadt Saragossa an Unterkühlung, berichtete die örtliche Polizei.

Mehr als die Hälfte der spanischen Provinzen blieb am Samstagnachmittag in Alarmbereitschaft, fünf davon auf höchstem Niveau, für Storm Filomena. In der Hauptstadt haben die Behörden zum ersten Mal seit Einführung des Systems vor vier Jahrzehnten den Alarm ausgelöst und das Militär aufgefordert, Menschen auf allen Straßen, von Nebenstraßen bis zu wichtigen Autobahnen, vor eingeschlossenen Fahrzeugen zu retten. aus der Stadt.

In der Hauptstadt fielen mehr als 50 Zentimeter Schnee. Am Samstag um 7 Uhr morgens verzeichnete die nationale Wetteragentur AEMET in Madrid den schwersten 24-Stunden-Schneefall seit 1971.

Sandra Morena, die Freitagabend gefangen war, als sie als Sicherheitsbeamtin in einem Einkaufszentrum für ihre Nachtschicht pendelte, kam zu Fuß nach einer Notaufnahme von der Die Armee half ihr am Samstagmorgen.

“Normalerweise brauche ich 15 Minuten, aber diesmal waren es 12 Stunden Gefrieren, ohne Essen oder Wasser, Weinen mit anderen Menschen, weil wir nicht wussten, wie wir da rauskommen würden”, sagte Morena. 22 Jahre alt.

„Der Schnee kann sehr schön sein, aber die Nacht in einem Auto zu verbringen, macht keinen Spaß“, fügte sie hinzu.

AEMET hatte gewarnt, dass einige Gebiete aufgrund der merkwürdigen Kombination einer stagnierenden kalten Luftmasse über der Iberischen Halbinsel und der Ankunft des wärmeren Sturms Filomena du mehr als 24 Stunden ununterbrochenen Schneefall erhalten würden Süd.

Es wird erwartet, dass sich der Sturm den ganzen Samstag über nach Nordosten bewegt, aber es wird erwartet, dass ein Kälteeinbruch folgt, sagte die Agentur.

Der Verkehrsminister José Luis Ábalos warnte, dass “der Schnee sich in Eis verwandeln wird und wir in eine Situation eintreten werden, die vielleicht gefährlicher ist als die, die wir derzeit erleben”.

Er fügte hinzu, dass die Priorität darin bestehe, den Bedürftigen zu helfen, aber auch die Lieferkette für Lebensmittel und andere Grundprodukte sicherzustellen.

„Der Sturm hat die pessimistischste Prognose, die wir je hatten, übertroffen“, fügte Ábalos hinzu.

Carlos Novillo, Leiter der Madrider Notfallagentur, sagte, mehr als 1.000 Fahrzeuge seien gefangen, hauptsächlich auf der Ringstraße der Stadt und auf der Hauptstraße, die von der Hauptstadt nach Süden in die Regionen führt aus Castilla La Mancha und Andalusien.

„Die Situation ist weiterhin einem hohen Risiko ausgesetzt. Dies ist ein sehr komplexes Phänomen und eine kritische Situation “, sagte Novillo am Samstagmorgen in einer Nachricht, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde.

“Wir bitten alle, die gefangen bleiben, geduldig zu sein, wir werden zu Ihnen gehen”, fügte er hinzu.

Der Flughafenbetreiber AENA sagte, der internationale Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas, das Haupttor und der Hauptausgang des Landes, werde den ganzen Tag geschlossen bleiben, nachdem der Schneesturm Maschinen und Arbeiter überfordert habe Halten Sie die Pisten schneefrei.

Alle Züge von und nach Madrid, sowohl Vorortstrecken als auch Fernverkehrszüge, sowie Eisenbahnlinien zwischen dem Süden und Nordosten des Landes, wurden ausgesetzt sagte Bahnbetreiber Renfe.

Der Sturm hatte bis Samstagmorgen ernsthafte Störungen verursacht oder insgesamt mehr als 650 Straßen gesperrt, so die spanischen Verkehrsbehörden, die die Menschen aufforderten, drinnen zu bleiben und alle nicht wesentlichen Reisen zu vermeiden.

Das winterliche Wetter brachte sogar die Fußballliga des Landes zum Erliegen, da einige der Top-Teams der Liga nicht zu den Spielen reisen konnten. Das Spiel am Samstag zwischen dem spanischen Tabellenführer Atlético Madrid und Athletic Bilbao wurde verschoben, nachdem das Flugzeug mit dem Kader von Bilbao am Freitag nicht in der Hauptstadt gelandet war und sich umdrehen musste.

Die Regionen Castilla La Mancha und Madrid, in denen zusammen 8,6 Millionen Menschen leben, haben angekündigt, dass die Schulen mindestens am Montag und Dienstag geschlossen sein werden.

Trotz der vielen Äste und sogar ganzer Bäume, die vom Gewicht des Schnees umgeworfen wurden, erzeugte der Schneesturm auch surreale Bilder, die viele Madrileños unterhielten, darunter einige mutige Skifahrer und einen Mann auf einem Hundeschlitten, der auf Autobahnen gesehen wurde. Videos, die in sozialen Netzwerken weit verbreitet sind.

Lucía Vallés, Trainerin eines Madrider Skiclubs, der normalerweise mit ihren Kunden in ferne Berge reisen muss, war erfreut zu sehen, wie sich die weißen Schneeschichten buchstäblich vor ihrer Haustür häuften.

“Das hätte ich mir nie vorgestellt, es war ein Geschenk”, sagte der 23-Jährige. “Aber ich hatte noch nie so viele Fotos von mir”, fügte sie hinzu und kam am Gebäude aus dem späten 18. Jahrhundert vorbei, in dem sich das Prado-Museum befindet.

Der AP-Autor Joseph Wilson aus Barcelona, ​​Spanien, hat zu diesem Bericht beigetragen.