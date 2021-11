Schneesturm lässt 61 in einem abgelegenen britischen Pub gestrandet

Außerhalb des Pubs leidet Großbritannien unter dem Sturm, der für den Tod von mindestens drei Menschen verantwortlich gemacht wurde, die am Freitag in verschiedenen Episoden starben.

In Cumbria, England, ist ein Mann gestorben, nachdem ihn ein Baum getroffen hatte Polizei sagte dort, während die anderen beiden – ein Mann in Nordirland und ein Mann in Aberdeenshire, Schottland – wurden von umstürzenden Bäumen in ihren Autos erfasst, teilten die Behörden mit.

Der Sturm hat Teile des britischen Stromnetzes lahmgelegt und ist gegangen Tausende ohne Strom. Die Büro traf, der nationale Wetterdienst Großbritanniens, hat seit Freitag mehrere Warnungen vor starkem Wind und Schnee durch den Sturm herausgegeben, den er benannt hat Sturm Arwen.