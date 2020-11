Schlager: Florian Silbereisen spricht in der TV-Show über Schwäche – MDR-Moderatorin total erstaunt

Schlager-Sänger Florian Silbereisen ist im Showbusiness fast ein alter Hase. Er ist jedoch ein Neuling in einem anderen Bereich.

Schlager Sänger und Moderator Florian Silbereisen ist ein Profi auf den Showbühnen.

und ist ein Profi auf den Showbühnen. Aber eines weiß er wirklich nicht so gut.

Er gab es jetzt offen in einem Fernsehsendung zu.

München – Sein Zuhause ist mehr die Showbühne in Deutschland als das Social-Media-Welt. Zumindest war es das Schlager Liebling Florian Silbereisen Bis vor kurzem kaum jemals auf den relevanten Plattformen wie Instagram & Co. Das hat sich jedoch geändert, weil seitdem Corona-Pandemie Der 39-Jährige hat nun Freude an Online-Netzwerken gefunden. Sehr zu seiner Freude Fans, weil sie verfolgen können, was der Liebling der Schwiegermutter tut – nicht auf Schritt und Tritt, sondern in regelmäßigen Abständen. Dass er seinen Fans das gegeben hat Einblicke Zugegeben, sie schulden dies einem anderen Stern.

Flugmodus auf Ihrem Handy finden? Für Florian Silbereisen (links) eine schwierige Aufgabe, wie er in der MDR-Talkshow zugibt. © Screenshot / MDR

Schlager: Florian Silbereisen spricht offen über Schwäche im Fernsehen

Flori – wie ihn seine Fans auch nennen – hat sich in der Show ganz nah unterhalten “MDR eins 4“. Da war er mit seinem Kollegen und der erstere Moderner sprechender Sänger Thomas Anders zu Gast. Gemeinsam als Duo wurden sie für die Verleihung des deutschen Medienpreises “Goldene Henne” in der Kategorie Musik nominiert, die sie später gewannen. Silbereisen teilte diesen Moment auch mit seinem Followern auf Instagram::

Aber nicht nur das. Seine Fans durften ihn benutzen Instagram begleiten Sie bei einem kleinen exklusiven Konzert in einer Gondel in Kitzbühel. Andererseits veröffentlichte er kurz vor einer seiner vielen Hit-Shows im Sommer ein Foto eines Sees, mit dem er bei seinen Fans für Aufsehen sorgte. Natürlich hat Floris neue Social-Media-Aktivität auch die Moderatorin und Promi-Expertin Susanne Klehn nicht vermisst und sie sprach die Sängerin direkt in ihrer Show an: „Ich denke, Sie sind während der Pandemie zu Instagram gegangen, um besser mit Ihren Fans zu kommunizieren, um verbunden zu werden. Ich finde das großartig “, bemerkt sie bewundernd. Für den 39-Jährigen war es offensichtlich ein großer Schritt: „Ich bin was Sozialen Medien Betrifft den Experten jetzt nicht, kennt mich auch nicht sehr gut “, verrät der Moderator. Warum hat er sich dafür entschieden? Auf jeden Fall schulden seine Fans das einem anderen bekannten Musiker.

Schlager: Florian Silbereisen überrascht den Moderator mit einer Offenbarung

„Damals war ich für kurze Zeit bei DSDS mit am Anfang und Pietro Lombardi steht natürlich an vorderster Front. Und dann erklärte er es mir ein wenig hinter den Kulissen. Und dann habe ich es ausprobiert “, verriet er und gab zu:” Und es macht tatsächlich Spaß! “Im Gegensatz zu anderen Stars sind seine Aktivitäten auf der Plattform jedoch immer noch begrenzt. Es gibt auch einen bestimmten Grund dafür:” Ich bin in diesen Angelegenheiten nicht besonders fleißig, weil ich mit meinem Handy auch nicht sehr vertraut bin. Meins ist gerade jetzt, weil ich manchmal den Flugmodus nicht finde “, fährt Silbereisen fort und bringt Anders und Klehn mit seiner sympathischen und authentischen Art zum Lachen.„ Es ist schwer zu glauben “, sagt der Moderator.jbr)

