Saudi-Arabien bestreitet die Beteiligung an der Tötung des iranischen Atomphysikers

Der saudische Außenminister Adel al-Jubeir hat Vorschläge seines iranischen Amtskollegen Mohammed Jawad Zarif abgelehnt, dass Riad ist in die gezielte Tötung des Kernphysikers Mohsen Fakhrizadeh hätte beteiligt sein können. Es ist ein Ausdruck der “Verzweiflung” des iranischen Außenministers, dass er Saudi Arabien für “alles Schlechte”, was in seinem Land passiert, schrieb Al-Jubeir am Dienstag im Online-Dienst Twitter und fügte rhetorisch hinzu: “Wird er uns für das nächste Erdbeben oder die nächste Flut verantwortlich machen?”