Formel 1: Schumachers Traum! Mick hat “den Vertrag bereits unterschrieben” – Aufhebens um Kollegen

Mick Schumacher hofft auf ein Cockpit in der Formel 1. Und anscheinend wird der Traum jetzt wahr – er hätte seinen Vertrag bereits unterschreiben sollen.

Werden wir Mick Schumacher in der neuen Saison in der Formel 1 sehen?

Es sieht so aus – anscheinend hat er seinen Vertrag bereits unterschrieben.

Michael Schumachers Sohn soll nach Haas fahren. Sein Teamkollege scheint ebenfalls sicher zu sein.

Kerpen – der Traum wird wahr. Mick Schumacher fährt in der neuen Saison in der Formel 1! Zumindest wenn es um das russische Portal geht Championat geht. Die Überschrift dort war: “Haas hat bereits Verträge mit Mazepin und Schumacher unterzeichnet“.

So würden die Gerüchte, die die Königsklasse wochenlang heimsuchten, wahr werden und Michael Schumachers Sohn würde endlich sein Cockpit haben. Aber woher wollen die Russen das genau wissen?

Die Erklärung: Nikita Mazepin. Der 21-Jährige kommt aus Moskau und fährt derzeit gerne Mick Schumacher in dem Formel 2. Championat-Autor Maxim Vershinin ist sich sicher, dass Haas die Verträge bereits unterzeichnet hat. Sie wollten nur mit der Ankündigung warten.

Formel 1: Mick Schumacher nach Haas – Vertrag angeblich unterschrieben

Aber warum warten? Aus der Sicht von Haas Derzeit eine kleine Hürde: der “Formel 1 Führerschein” von Mazepin. Die sogenannte Superlizenz Neuankömmlinge müssen sich für die Königsklasse qualifizieren. Es werden 40 Punkte benötigt, die auf verschiedene Weise erreicht werden können – zum Beispiel durch eine gute Platzierung in der Formel 2.

Mazepin benötigt acht Punkte in dieser Bewertung. Was ihn insgesamt auf den siebten Platz bringen würde Formel 2 erhalten, vier Rennen vor dem Ende ist er mit Landsmann gebunden Robert Shwartzman auf dem fünften Platz.

Formel 1: Mick Schumacher vor Haas Wechsel

Eigentlich sollte dort nichts schief gehen. Das denkst du wahrscheinlich auch Haasweil laut Championat Gespräche mit russischen Sponsoren sind bereits im Gange. Unabhängig von: Mick Schumacher wird wahrscheinlich nächste Saison im Cockpit der Amerikaner sitzen!

In letzter Zeit gab es eine Reihe nationaler und internationaler Berichte, in denen die Änderung als nahezu festgelegt angekündigt wurde. Das Haas Ein Partner von Ferrari ist wo Schumacher ist geschult und Teamleiter Günther Steiner Zuletzt offen über eine Verpflichtung gesprochen, macht die Schumi-Sensation in der Formel 1 nicht weniger wahrscheinlich. (akl)

