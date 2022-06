Samsung Australia verhängte eine Geldstrafe von 9,7 Millionen US-Dollar wegen falscher Behauptungen über Wasserbeständigkeit

23. Juni (Reuters) – Die australische Wettbewerbsbehörde teilte am Donnerstag mit, ein Gericht habe die lokale Einheit von Samsung Electronics angeordnet (005930.KS) eine Geldstrafe von 14 Millionen Australischen Dollar (9,65 Millionen Dollar) für neun irreführende Anzeigen über eine wasserdichte Funktion einiger seiner Smartphones zu zahlen.

Samsung Australien hat zugegeben, Käufer einiger seiner „Galaxy“-Telefone in die Irre geführt zu haben, was den Grad der Wasserfestigkeit betrifft, sagte die australische Wettbewerbs- und Verbraucherkommission (ACCC). Der Regler hatte zuerst verklagte das Unternehmen im Juli 2019.

Samsung Australia sagte in einer Erklärung, dass dies bei seinen aktuellen neuen Modellen kein Problem sei.

Melden Sie sich jetzt für den KOSTENLOSEN unbegrenzten Zugriff auf Reuters.com an Registrieren

Die Aufsichtsbehörde sagte, dass das Unternehmen zwischen März 2016 und Oktober 2018 Anzeigen in Geschäften und in sozialen Medien geschaltet habe, in denen behauptet wurde, die Telefone könnten in Schwimmbädern oder Meerwasser verwendet werden.

Das ACCC hat jedoch Hunderte von Beschwerden von Benutzern erhalten, die behaupteten, dass die Smartphones fehlerhaft funktionierten oder sogar ganz aufhörten zu funktionieren, nachdem sie Wasser ausgesetzt waren.

Die Behauptungen „stellten ein wichtiges Verkaufsargument für diese Galaxy-Telefone dar. Viele Verbraucher, die ein Galaxy-Telefon gekauft haben, waren möglicherweise irreführender Werbung ausgesetzt, bevor sie sich für den Kauf eines neuen Telefons entschieden haben“, sagte Gina Cass-Gottlieb, Präsidentin von ACCC.

Samsung und die ACCC waren sich einig, dass Änderungen, die das Unternehmen an neuen Smartphone-Modellen vorgenommen hat, die ab März 2018 in Australien eingeführt wurden, nicht solchen Risiken durch Wasser ausgesetzt seien, sagte das Gericht.

($1 = 1,4512 Australische Dollar)

Melden Sie sich jetzt für den KOSTENLOSEN unbegrenzten Zugriff auf Reuters.com an Registrieren

Berichterstattung von Harshita Swaminathan, zusätzliche Berichterstattung von Navya Mittal; Redaktion von Sherry Jacob-Phillips

Unsere Standards: Die Treuhandprinzipien von Thomson Reuters.