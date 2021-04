SAL vs BAA Dream11 Vorhersage, Kader, Top-Picks, ECS T10 Austria 2021 Spielvorschau

ECS T10 Austria 2021 Match 21 wird zwischen Salzburg und Bangladesch Österreich auf dem Seebarn Cricket Ground ausgetragen. Das Spiel beginnt am Samstag, den 24. April um 9:00 Uhr Ortszeit (12:30 Uhr IST). Hier ist unsere Vorhersage für SAL gegen BAA Dream11, das SAL-Team gegen BAA Dream11, das beste SAL gegen BAA-Team und der SAL gegen BAA-Spielerrekord.

SAL vs BAA Spielvorschau

Salzburg hatte einen gemischten Start in die Saison mit einem Sieg und einer Niederlage in den ersten beiden Spielen des Turniers am Freitag. Sie eröffneten ihre Kampagne gegen den Afghanen aus Wien, verloren das Spiel jedoch nach der Goldenen Ball-Regel, nachdem die Ergebnisse nach 40 Overs unentschieden waren. Sie erholten sich jedoch und gewannen das nächste Spiel gegen Vienna CC mit 44 Punkten. Sie werden versuchen, auf der Dynamik des Sieges gegen Bangladesch Österreich aufzubauen.

Bangladesch Österreich liegt mittlerweile auf Platz 6 über ihnen, nachdem es nur 2 der 6 bisher im Turnier gespielten Spiele gewonnen hat. Die letzten beiden Spiele waren gegen Cricketer CC und Vienna Afghan. Sie besiegten Cricketer CC um 7 Tore, bevor sie im nächsten Spiel gegen den Afghanen Wien um 9 Punkte verloren. Während Salzburg bisher beeindruckend ausgesehen hat, muss Bangladesch Österreich sehr gut spielen, um seinen nächsten Gegner zu schlagen.

SAL vs BAA Wetterbericht

Die Bedingungen sind während des Spiels teilweise sonnig, ohne dass Regengefahr besteht. Die Windböen werden laut Accuweather bei 6 km / h liegen und die Temperaturen bei 9 Grad Celsius liegen. Wenn während des Spiels keine Regenwahrscheinlichkeit besteht, können die Teams die volle Overs-Quote spielen.

SAL vs BAA Pitch Report

Apropos Spielfeld: Der 22-Yard-Streifen scheint ausgeglichen zu sein, und sowohl Schlagmänner als auch Bowler versuchen, ihn auszunutzen. Während Schlagmänner schnell nach Punkten suchen, müssen Bowler einen Weg finden, schnelle Pforten zu nehmen, um im Wettbewerb mitreden zu können. Das Team, das die Auslosung gewinnt, wird versuchen, zuerst zu spielen und die ersten Pforten zu holen.

SAL vs BAA Spieler Bewertung

Imran Asif und Ranjit Singh sind derzeit nach zwei Spielen die beiden besten Run-Getter für Salzburg, und es wird erwartet, dass sie im nächsten Spiel Punkte erzielen. Für Bangladesch, Österreich, sieht Iqbal Hossain mit der Fledermaus wirklich gut aus und er wird wieder einmal versuchen, großartige Innings zu spielen und dem Team zum Erfolg zu verhelfen.

Bestes SAL vs BAA Team

Vorhersage SAL vs BAA Dream11

Nach unserer Vorhersage SAL vs BAA Dream11 wird SAL an der Spitze dieses Wettbewerbs stehen.

Hinweis: Die Aufzeichnung des SAL gegen BAA-Spielers und damit des besten SAL gegen BAA-Teams basiert auf unserer eigenen Analyse. Das Team SAL vs BAA Dream11 und die Vorhersage SAL vs BAA Dream11 garantieren keine positiven Ergebnisse.

