Saints Row der Dritte Bild : Tiefes Geld / Willenskraft

Folgende Heilige Straße Das Spiel wird nächste Woche offiziell enthüllt und basierend auf den wenigen bisher enthüllten Details ist dies ein brandneues Spiel, kein Remake, und tatsächlich (vielleicht) ein vollständiger Neustart des berühmten Open-World-Franchise.

Geoff Keighley neckte zuerst den Neuen Heilige Straße Neustart über einen Tweet am 2. August0, was darauf hinweist, dass es während der Gamescom Opening Night Live vollständig enthüllt wird. Kurz darauf der Beamte Heilige Straße Der Twitter-Account begann, über das neue Spiel zu twittern. Mehr zum Heilige Straße Webseite, die Seite hat ein Bild einer mit Graffiti bedeckten Ziegelmauer und das Wort “Rebooting” ist neben einer weißen Lilienblume darauf geklebt, auch bekannt als das Symbol, das Sie in allen Spielen sehen.

Das Bild des Beamten Heilige Straße Webseite. Bildschirmfoto : Tiefes Geld / Willenskraft

Während der letzten 24 Stunden oder so hat der Beamte Heilige Straße Der Twitter-Account war damit beschäftigt, praktisch jedem Fan zu antworten, der darauf antwortet, was meiner Meinung nach in Ordnung ist, aber auch ermüdend zu sein scheint. Einige Details wurden über diese Antworten mitgeteilt. Für ein, Dies ist kein Neustart oder eine remasterte Version eines zuvor veröffentlichten Spiels. In Wirklichkeit, Heilige Straße Entwickler Volition derzeit habe keine Pläne andere Remaster erstellen.

Ein weiteres kleines Detail, das mir aufgefallen ist, ist, dass es wahrscheinlich nichts damit zu tun hat Agenten des Chaos, auf der Grundlage von a Hochtöner wo der offizielle Account sagt, dass es mehr braucht, als dieses Spiel zu erhalten, um zu töten Heilige Straße. Für diejenigen, die es nicht wissen, AdM war ein Open-World-Actionspiel, das sich auf supermächtige Agenten in einer futuristischen Stadt konzentrierte und wurde in einem der am Ende erstellten Kalender behoben Raus aus der Hölle, ein Fallout Heilige Straße Spiel, in dem Gat in die Hölle fährt, um den Boss zu retten, und das nach den Ereignissen von stattfindet Heilige Reihe IV, wo die Erde explodiert.

Wir hörten das erste Gespräch über ein neuer Heilige Straße Spiel zurück im Jahr 2019, als bestätigt wurde, dass Volition am nächsten Titel der Reihe arbeitet. Das letzte Hauptspiel, das im Franchise veröffentlicht wurde, stammt aus dem Jahr 2013 Heilige Reihe IV.

Für alle, die sich auf ein neues freuen Heilige Straße Spiel, und ich bin einer dieser Leute, für die die Enthüllung stattfinden wird Gamescom Opening Night Live 25. August um 11 Uhr PT / 14 Uhr ET.