Saints-Chef Ralph Hasenhüttl glaubt, dass Liverpool wieder wie Meister spielt

Southampton-Chef Ralph Hasenhuttl glaubt, dass Liverpool die „Identität“ wiederentdeckt hat, die ihm seinen ersten Top-Titel seit 30 Jahren eingebracht hat.

Die Männer von Jürgen Klopp wurden in der Saison 2019-20 verdienter Meister der Premier League, aber die Standards sanken in der vergangenen Saison deutlich, da sie 17 Punkte hinter Manchester City an der Tabellenspitze lagen.

Hasenhüttl stand im Januar nach dem 1:0-Sieg der Saints über die Reds in St. Mary’s in Tränen aufgelöst am Spielfeldrand.

Der Österreicher tritt am Samstagnachmittag an die Anfield Road und glaubt, dass die Gastgeber, die in dieser Saison mit 35 Toren einen Liga-Höchststand erzielt haben, ein viel gefährlicheres Unterfangen sind als zu Beginn dieses Jahres.

„Es ist immer eine Freude, gegen eine Mannschaft von Jürgen zu spielen und es ist immer eine der größten Herausforderungen, die man sich im Fußball vorstellen kann, es ist immer super hart“, sagte Hasenhüttl.

„Wenn Sie Liverpool jetzt sehen, kommen sie zu ihrer besten Form zurück, zu ihrer größten Stärke. Es scheint mir, dass sie wieder wie in der Saison spielen, in der sie Meister geworden sind.“

„Letzte Saison scheint es mir – wir sprechen immer noch von einem hohen Niveau – sie waren nicht so hungrig gegen den Ball, nicht so schnell in der Umstellung, nicht so schnell im Spiel wie in dieser Saison. .

„Ich weiß nicht, was sie diesen Sommer verändert haben, aber es sieht so aus, als hätten sie ihre Identität wiedererlangt und es ist sehr schwierig, etwas gegen ein solches Lager zu sagen.

„Aber es ist nicht unmöglich – ich habe gesehen, wie Brighton nach zwei Niederlagen (ein 2: 2-Unentschieden am 30. Oktober) einen Punkt geholt hat, aber 99 von 100 Spielen, wenn Sie 2: 0 (bei Liverpool) zurückliegen, verlieren Sie dieses Spiel.

Hasenhuttl erhielt vor der Reise nach Merseyside einen großen Schub durch Verletzungen, wobei Verteidiger Jack Stephens nach mehr als zweimonatiger Abwesenheit wegen eines Knieproblems ins Training zurückkehrte.

Stephens sollte nicht in die erste Mannschaft getrieben werden, zum Teil wegen des Rosts, aber auch wegen der harten Konkurrenz um die Plätze.

Die Geschichte geht weiter

„Er ist die erste Woche seit langer Zeit wieder im Training und es tut ihm gut, gut für uns“, sagte Hasenhüttl.

„Ob er für das Wochenende bereit ist, bin ich mir nicht sicher. Im Moment ist es ziemlich schwierig, in die 18 zu kommen, wir haben momentan viele Alternativen im Kader.

„Normalerweise versuche ich, ihnen auf dem (Übungs-)Platz etwas mehr Zeit zu geben, um zurückzukommen. Geben Sie ihm Zeit, es gibt keinen Grund zur Eile.

Mittelfeldspieler Stuart Armstrong fällt mit Wadenproblemen aus, aber Nathan Redmond kehrt auf die Matte zurück, nachdem er am vergangenen Wochenende die 1:2-Niederlage gegen Norwich wegen der Geburt eines Kindes verpasst hatte, während Moussa Djenepo nach einem Treffer ebenfalls zur Verfügung steht.