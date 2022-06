Russland verurteilt die Entscheidung der EU, die Kandidatur der Ukraine anzunehmen

In der jüngsten Entwicklung zu Putins unprovoziertem Militärangriff auf seinen östlichen Nachbarn sagte Frankreich, es werde mit der Ukraine zusammenarbeiten, um russische Kriegsverbrechen zu untersuchen. Am Freitag unterzeichnete die Generalstaatsanwältin der Ukraine, Iryna Wenediktowa, ein Abkommen mit französischen Beamten, in dem sich letztere bereit erklärten, gegenseitige Rechtshilfe für russische Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord zu leisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass Moskaus Brutalitäten erstmals im April ins Rampenlicht traten, nachdem in den Kiewer Vororten Bucha und Irpin verstümmelte und gefolterte Leichen entdeckt worden waren. Anschließend wurden Massengräber in mehreren anderen Städten und Dörfern in der Ukraine entdeckt.

Anfang dieser Woche unterzeichnete Venediktova einen ähnlichen Pakt mit dem österreichischen Justizministerium. „Wir haben mit dem österreichischen Justizministerium ein Memorandum über die Zusammenarbeit bei der Untersuchung der schwersten russischen Kriegsverbrechen unterzeichnet. Wir werden Informationen über die Sammlung und Erfassung von Beweismitteln austauschen. Vielen Dank, dass Sie die juristische Koalition gestärkt haben, Österreich!“ Sie hinzugefügt. schrieb auf Twitter. Unterdessen hat der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs seine Absicht angekündigt, ein Büro in der Ukraine zu eröffnen, um seine Ermittlungen zu demselben Thema zu verstärken.

Die Regierung von Emmanuel Macron hatte im April ein wissenschaftliches Team in das vom Krieg betroffene Land entsandt, um den ukrainischen Streitkräften bei der Untersuchung von Kriegsverbrechen zu helfen, die in der Umgebung von Kiew begangen wurden. „Frankreich engagiert sich entschlossen an der Seite der Ukrainer, seiner internationalen Partner und der Justiz, um Straflosigkeit für unerträgliche Taten, die Kriegsverbrechen darstellen, zu verhindern“, erklärte die Regierung und fügte hinzu, dass „Frankreich seine Augen nicht von solchen Gräueltaten abwenden wird“.

Erfahren Sie hier mehr