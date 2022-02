Russland-Ukraine-Krise: Biden genehmigt offiziell neue US-Truppen für Europa, Einsätze in „kommenden Tagen“ erwartet

Die Einsätze in Osteuropa, die zuerst von CNN gemeldet wurden, seien ein Zeichen der Unterstützung für NATO-Verbündete, die sich durch Russlands militärische Schritte in der Nähe der Ukraine und die Gefahr einer Invasion bedroht fühlten, sagten US-Beamte.

Pentagon-Pressesprecher John Kirby sagte, die Einsätze umfassten etwa 2.000 Soldaten, die von den Vereinigten Staaten nach Polen und Deutschland entsandt würden. Darüber hinaus wurden etwa 1.000 Soldaten, die derzeit in Deutschland stationiert sind, nach Rumänien verlegt.

Kirby sagte, die Schritte, die in den kommenden Tagen stattfinden würden, seien nicht dauerhaft und betonten: „Diese Kräfte werden nicht in der Ukraine kämpfen.“

Biden hat die zusätzlichen Truppen nach einem Treffen am Dienstagmorgen im Weißen Haus mit Verteidigungsminister Lloyd Austin und dem Vorsitzenden der Joint Chiefs, Gen. Mark Milley, sagte ein Beamter.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte Matthew Chance von CNN in einer exklusiven Erklärung später am Mittwoch, dass „die USA die Spannungen in Europa de facto weiter anheizen“. Peskow sagte, die Einsätze seien „der beste Beweis dafür, dass wir als Russland einen offensichtlichen Grund haben, uns Sorgen zu machen“.

Biden sagte Kaitlan Collins von CNN Mittwoch, dass die Entscheidung „absolut konsistent“ mit dem sei, was die USA Russland während der Gespräche gesagt haben.

„Das stimmt vollkommen mit dem überein, was ich Putin am Anfang gesagt habe“, sagte Biden bei einem kurzen Wortwechsel im East Room des Weißen Hauses. „Solange er aggressiv handelt, werden wir sicherstellen, dass wir unseren NATO-Verbündeten und Osteuropa versichern, dass wir da sind und Artikel V eine heilige Verpflichtung ist.“

Gleichzeitig bereiteten die USA die Entsendung von Truppen nach Europa vor, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit nicht mehr beschreiben eine mögliche russische Invasion in der Ukraine als „unmittelbar bevorstehend“, was darauf hindeutet, dass das Wort eine unbeabsichtigte Botschaft gesendet hat.

„Ich habe das einmal benutzt. Ich glaube, andere haben das einmal benutzt. Und dann haben wir aufgehört, es zu benutzen, weil ich denke, es hat eine Botschaft gesendet, die wir nicht senden wollten, nämlich dass wir wussten, dass Präsident Putin eine Entscheidung getroffen hatte“, sagte White sagte die Pressesprecherin des Repräsentantenhauses, Jen Psaki.

Letzte Woche sagte Psaki, eine Invasion russischer Truppen in die Ukraine stehe weiterhin „unmittelbar bevor“, eine Beschreibung, die in Kiew Wut hervorrief. Ukrainische Beamte, darunter Präsident Wolodymyr Selenskyj, waren anderer Meinung und argumentierten, die Beschreibungen könnten Panik und wirtschaftliche Turbulenzen auslösen.

Ein ukrainischer Beamter sagte gegenüber CNN, Kiew begrüße die Verstärkung der NATO-Ostflanke, „hoffe jedoch, dass sie von weiteren Lieferungen von Verteidigungswaffen an die Ukraine begleitet wird, einschließlich ausgeklügelter Luftverteidigung“.

Weitere US-Truppen könnten eingesetzt werden

Kirby betonte, dass diese zusätzlichen Truppenbewegungen nicht bedeuten, dass die USA glauben, dass Putin beschlossen hat, in die Ukraine oder ein anderes Land einzumarschieren, aber „wenn er in die Ukraine einmarschiert, wird das natürlich Konsequenzen haben“.

„Wir wollen sicherstellen, dass er weiß, dass jeder Schritt in der NATO Widerstand leisten wird und Artikel Fünf auslösen wird, und wir werden uns für die Verteidigung unserer Verbündeten einsetzen“, sagte Kirby.

Letzte Woche haben die USA 8.500 Soldaten in den USA in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, falls eine NATO-Eingreiftruppe einberufen wird und US-Streitkräfte schnell benötigt werden. Aber die USA und die NATO haben bereits Zehntausende anderer Truppen in Europa, auf die sie für zusätzliche Stationierungen bei osteuropäischen Verbündeten zurückgreifen können.

Kirby sagte, dass die eingesetzten Truppen von den 8.500 US-Truppen in erhöhter Alarmbereitschaft getrennt seien. Das Pentagon schließe „die Möglichkeit nicht aus, dass es in den kommenden Tagen weitere“ US-Truppenbewegungen geben wird, sagte Kirby.

Der US-Einsatz in Polen besteht aus etwa 1.700 Soldaten eines Infanteriebrigaden-Kampfteams der 82. Luftlandedivision, das in Fort Bragg in North Carolina stationiert ist. Es gibt etwa 300 Soldaten des 18. Luftlandekorps in Fort Bragg, die nach Deutschland entsandt werden. Und die USA verlegen ein Stryker-Geschwader von etwa 1.000 Soldaten von Deutschland nach Rumänien, sagte Kirby.

Die Truppen werden auf bilateraler Basis mit ihren Gastländern operieren, da die NATO die multinationale Eingreiftruppe noch nicht aktiviert hat.

CNN gemeldet letzte Woche, dass die USA und eine Handvoll Verbündeter Gespräche geführt hätten, um vor einer möglichen russischen Invasion in der Ukraine Tausende weitere Truppen in osteuropäische NATO-Staaten zu entsenden, als Zeichen der Unterstützung angesichts der anhaltenden Aggression Moskaus.

Ein lettischer Diplomat sagte am Mittwoch gegenüber CNN, dass Lettland, das an Russland und Weißrussland grenzt, „bereit und willens ist, mehr Truppen aus den USA aufzunehmen – dies ist seit langem ein Diskussionsthema mit dem Pentagon, und diese Diskussionen dauern noch an.“

Verbündete begrüßen Ankündigung

Laut einem hochrangigen polnischen Diplomaten war die Ankündigung der Stationierung von US-Truppen in Polen eine willkommene Nachricht für polnische Beamte. Polnische Beamte hätten in den letzten Tagen mit ihren amerikanischen Kollegen über die Möglichkeit gesprochen, weitere US-Truppen ins Land zu schicken, sagte der Diplomat.

Der polnische Außenminister Zbigniew Rau besucht Washington ab Donnerstag und wird sich mit Beamten und Gesetzgebern des Weißen Hauses treffen, sagte der polnische Diplomat. Am Freitag trifft sich Rau mit Außenminister Antony Blinken im Außenministerium.

Biden sagte am vergangenen Freitag, dass er die Streitkräfte „kurzfristig“ verlegen werde, da Russland weiterhin Streitkräfte in der Nähe der Ukraine aufgebaut habe, was Ängste vor einer erneuten Invasion schüre, selbst wenn die diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation der Spannungen fortgesetzt würden.

Neu Satellitenbilder zeigten eine weitere Ausdehnung der militärischen Präsenz Russlands an mehreren Orten in Weißrussland, auf der Krim und in Westrussland.

Am Mittwoch veröffentlichte die spanische Zeitung El Pais vertrauliche schriftliche Antworten, die die Vereinigten Staaten und die Nato letzte Woche an Russland geschickt hatten, das Moskaus Forderung zurückwies, die Ukraine niemals in die Nato aufzunehmen. El Pais veröffentlichte fünf Seiten eines angeblichen US-Regierungsdokuments und vier Seiten eines angeblichen NATO-Dokuments und sagte, beide seien am 26. Januar nach Russland geschickt worden.

Kirby bestätigte am Mittwoch, dass die schriftliche Antwort der USA an Russland authentisch sei, und sagte, dass ihre Veröffentlichung „gegenüber der ganzen Welt bestätigt, was wir immer gesagt haben“.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte die Entscheidung der USA, zusätzliche Streitkräfte nach Europa zu entsenden.

„Dies ist ein starkes Signal des US-Engagements und kommt zu anderen jüngsten US-Beiträgen zu unserer gemeinsamen Sicherheit hinzu – darunter 8.500 Soldaten in hoher Bereitschaft für die NATO Response Force und die USS Harry S. Truman Carrier Strike Group unter NATO-Kommando im Mittelmeer“, sagte Stoltenberg in einer Erklärung.