Russische Bomber unterstützen Weißrussland, während die Flüchtlingskrise eskaliert

Russland schickt atomwaffenfähige Bomber nach Weißrussland

EU will sich auf Rechtsgrundlage für neue Sanktionen gegen Weißrussland einigen

Deutschland wirft Weißrussland „zynisches Machtspiel“ vor

Weißrussland bestreitet, Migranten zu ermutigen, in die EU einzureisen

Kreml sagt, EU versuche, Weißrussland zu „erwürgen“

MOSKAU, 10. November (Reuters) – Russland hat am Mittwoch den seltenen Schritt unternommen, zwei nuklearfähige strategische Bomber zu entsenden, um den belarussischen Luftraum zu patrouillieren . Union.

Moskaus Entscheidung, den Anteil zu erhöhen, kam, als der Block aus 27 Nationen am Mittwoch Sanktionen erwog, um Minsk für eine künstlich geschaffene Krise zu bestrafen, die Weißrussland bestreitet.

In Weißrussland gefangene Migranten haben über Nacht mehrere Versuche unternommen, die Einreise nach Polen zu erzwingen, teilte Warschau am Mittwoch mit und kündigte an, die Grenze mit zusätzlichen Wachen verstärkt zu haben.

UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet forderte die Staaten auf, die „unerträgliche“ Krise zu entschärfen und zu lösen.

„Diese Hunderte von Männern, Frauen und Kindern dürfen nicht gezwungen werden, eine weitere Nacht bei eisigem Wetter ohne angemessene Unterkunft, Nahrung, Wasser und medizinische Versorgung zu verbringen“, sagte sie.

Die EU, die Weißrussland wiederholt wegen Menschenrechtsverletzungen sanktioniert hat, wirft Minsk vor, Migranten aus dem Nahen Osten, Afghanistan und Afrika anzuziehen und sie dann durch Polen zu drängen, um an der Ostflanke des Blocks gewalttätiges Chaos zu stiften.

Die 27 Botschafter des Blocks waren sich am Mittwoch einig, dass es sich um einen „hybriden Krieg“ des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko handele – eine Rechtsgrundlage für weitere Sanktionen. Weiterlesen

„Wir stehen vor einem brutalen Hybridangriff auf unsere EU-Grenzen. Weißrussland rüstet die Not der Migranten auf zynische und schockierende Weise auf“, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel.

Weißrussland und sein Verbündeter Russland haben Europa die Schuld gegeben, wobei der Kreml es beschuldigt, seinen eigenen humanitären Idealen nicht gerecht zu werden und zu versuchen, Weißrussland mit Plänen, es zu schließen, „zu erwürgen“. Er sagte, es sei inakzeptabel, dass die EU wegen der Krise Sanktionen gegen Weißrussland verhängt.

Die Tupolew Tu-22M3-Bomber, die Russland zum Überfliegen von Weißrussland entsandt hat, können Nuklearraketen transportieren, einschließlich Hyperschallraketen, die entwickelt wurden, um der hoch entwickelten westlichen Luftverteidigung zu entgehen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, er hoffe, verantwortungsbewusste Europäer würden „nicht in eine gefährlich genug Abwärtsspirale geraten“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte Putin auf, wegen der Grenzsituation Druck auf Weißrussland auszuüben, sagte ein Sprecher der Bundesregierung. Der Kreml sagte, Putin habe ihnen gesagt, die EU solle direkt mit Weißrussland sprechen.

DRUCKPUNKT

Die Krise trifft die EU in einem verwundbaren Bereich.

Im Jahr 2015 wurde der Block durch den Zustrom von über einer Million Menschen, die vor Konflikten in Syrien, im Irak und in Afghanistan flohen, zutiefst erschüttert, was zu tiefen Spaltungen zwischen den Mitgliedstaaten, sozialen Spannungen in den Sicherheitssystemen und einer verstärkten Unterstützung rechtsextremer Parteien führte.

Die EU scheint diesmal geeinter zu sein, aber es gibt Anzeichen von internen Reibungen, da Brüssel Polen warnt, dass es keine EU-Gelder verwenden sollte, um Grenzmauern und Stacheldraht zu errichten.

Tausende Menschen strömten diese Woche an der Grenze zusammen, wo behelfsmäßige Drahtzäune und polnische Soldaten immer wieder die Einreise versperrten. Einige Migranten benutzten Holzscheite, Spaten und andere Werkzeuge, um durchzubrechen.

„Es war keine ruhige Nacht. Tatsächlich gab es viele Versuche, die polnische Grenze zu überschreiten“, sagte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak gegenüber dem Fernsehen PR1.

Das von Reuters erhaltene Video der Grenze zeigte kleine Kinder und Babys unter den dort Gestrandeten.

„Hier gibt es viele Familien mit Babys zwischen zwei und vier Monaten. Sie haben drei Tage lang nichts gegessen“, sagte die Person, die das Video bereitgestellt hat, gegenüber Reuters und sagte, sie seien selbst Migranten und weigerte sich, namentlich genannt zu werden.

Reuters fand im Wald nahe der polnischen Stadt Hajnowka auf einem scheinbar verlassenen Campingplatz zerrissene Tickets von Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten, Dokumente von Reisebüros und Quittungen. Auch Schuhe, Plastikwasserflaschen, Schlafsäcke und Müllsäcke mit Proviant wurden gefunden.

Der polnische Ministerpräsident sagte, die EU müsse Flüge aus dem Nahen Osten nach Weißrussland blockieren.

VERSTÄRKUNG

Der polnische Grenzschutzdienst meldete am Dienstag 599 illegale Grenzübertrittsversuche, bei denen 9 Personen festgenommen und 48 abgeschoben wurden. Blaszczak sagte, die Stärke der an der Grenze stationierten polnischen Soldaten sei von 12.000 auf 15.000 erhöht worden.

Die EU wirft Lukaschenko vor, bei der monatelangen Grenzüberschneidung, bei der mindestens sieben Migranten starben, „gangsterartige“ Taktiken angewandt zu haben. Die neuen EU-Sanktionen sollen gegen 30 Personen und Einrichtungen gerichtet sein, darunter den belarussischen Außenminister, sagten drei EU-Diplomaten gegenüber Reuters. Weiterlesen

Die Krise brach aus, nachdem die EU, die USA und Großbritannien Sanktionen gegen Weißrussland wegen seines gewaltsamen Vorgehens gegen Massenproteste verhängt hatten, die durch Lukaschenkos umstrittenen Wahlsieg im Jahr 2020 ausgelöst wurden.

Lukaschenko hat sich an Russlands traditionellen Verbündeten gewandt, um Unterstützung und Finanzierung zur Überwindung der Proteste zu erhalten. Russland sieht Weißrussland als strategischen Puffer gegen die Nato.

Polen weist Vorwürfe humanitärer Gruppen zurück, dass es internationale Asylrechte verletzt, indem es Migranten nach Weißrussland zurückdrängt, anstatt ihre Schutzanträge anzunehmen. Warschau sagt, seine Handlungen seien legal.

Einige Migranten haben sich darüber beschwert, dass sie wiederholt von polnischen und belarussischen Grenzschutzbeamten hin und her geschoben wurden, wodurch sie der Gefahr ausgesetzt waren, dass ihnen Nahrung und Wasser fehlten.

Berichterstattung von Alan Charlish in Suprasl, Polen, Andrius Sytas in Kapciamiestis, Litauen, Kacper Pempel und Felix Hoska in Hajnowka, Joanna Plucinska, Anna Koper, Pawel Florkiewicz in Warschau, Robin Emmott in Brüssel, Kirsti Knolle in Berlin, Dmitry Antonov und Maria Kiselyova in Moskau und Matthias Williams in Kiew; geschrieben von Matthias Williams, Andrew Osborn und Mark Trevelyan; herausgegeben von John Stonestreet und Philippa Fletcher

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.