Romano Fenati auf Pole-Position beim Moto3-GP von Österreich

Romano Fenati startet beim Moto3-GP von Österreich von der Pole-Position. Der Italiener stellte in den letzten zwei Minuten den besten Qualifying-Rekord auf und überholte Tatsuki Suzuki, der mit einer geräumten Runde die Führung für einen Großteil des Q2 hielt und sich aufgrund eines Unfalls, für den er keine Verantwortung trug, nicht verbessern konnte.

Nachdem die meisten Fahrer Zeiten verzeichnet hatten, führte Suzuki (SIC58 Squadra Corsa / Honda) mit 0,303s Vorsprung vor Gabriel Rodrigo (Indonesian Racing Gresini / Honda). Allerdings bekam der Argentinier zu Beginn des Q2 die Strafe für den Start aus der Boxengasse aufgrund des Zwischenfalls, in den er mit Ryusei Yamanaka (CarXpert Prüstel GP / KTM) im dritten Freien Training verwickelt war.

Derselbe Rodrigo spielte bei einem Zwischenfall mit Suzuki in Turn Nine weniger als zehn Minuten vor Schluss im Q2, als der Japaner drohte, seine Führung auszubauen. Weniger als sechs Minuten vor dem Ziel belegte Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) den zweiten Platz, blieb aber 0,286 Sekunden hinter Suzuki. #24 war nach seinem Unfall nicht nur außer Dienst gewesen, sondern muss auch in der Klinik beobachtet worden sein – mit dem Schluss, dass er keine nennenswerten Beschwerden hatte.

Etwa zwei Minuten vor Schluss gab es einen Führungswechsel. Fenati (Sterilgarda Max Racing Team / Husqvarna) kam mit 1’35.850 dem Allzeit-Rekord der Red Bull Ring Moto3 nahe und schlug Suzuki um 0.071 Sekunden. Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) war kurz zuvor auf den zweiten Platz geklettert und damit auf den dritten Platz verbannt.

Bis zum Schluss schaffte es niemand, die ersten beiden zu schlagen, sodass Fenati die Pole-Position vor Suzuki holte. Jeremy Alcoba (Indonesian Racing Gresini / Honda) fuhr in seinem letzten Versuch die drittschnellste Zeit, 0,139 Sekunden hinter dem Führenden, Jaume Masiá (Red Bull KTM Ajo) von Red Bull KTM Ajo teilt sich die zweite Startreihe mit Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech3) und Sasaki, da Acosta vom siebten Platz aus starten wird.