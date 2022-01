Retter locken Hund mit Würsten auf Drohne in Sicherheit

Millie, a Rettungshund Er rutschte aus seinem Kragen und verschwand am Donnerstag, dem 13. Januar, bei einem Spaziergang im südenglischen Hampshire.

Nach einer langen Reise war der Hund auf Wattflächen gestrandet, die bei Flut überflutet werden können, sagte die 20-jährige DDSAR-Freiwillige Stefani Dennis gegenüber CNN.

Die Freiwilligen reisten zuerst zu Fuß und mit dem Kajak, um Millie näher zu kommen, die ein Jack-Russell-Whippet-Mischling ist.

Küstenwache, Feuerwehr und Polizei versuchten ebenfalls, ihn zu fangen, sagte Dennis.

Aber weil sie so viel Angst hatte, riskierten die Versuche, sich ihr zu nähern, sie noch weiter und möglicherweise in Gefahr zu bringen.

Am Sonntag hatte einer der Freiwilligen eine Idee: Warum nicht Würstchen an die Drohnen hängen und Millie aus der Ferne in Sicherheit locken?

Ein Nachbar hilft – indem er Würstchen brät

„Einer von den Jungs [called Dave] sagte, warum nicht als letzten Ausweg versuchen, eine Wurst an einer Drohne zu befestigen?

„Es war Tag drei, sie war zwei Tage im Wattenmeer“, sagte Dennis gegenüber CNN.

„Eine der Nachbarn, die in der Nähe des Strandes wohnte, kam heraus und sagte, sie würde sie für uns kochen. Sie stand unter großem Druck, sie muss das Gefühl gehabt haben, dass die Welt auf ihren Schultern lastet“, fügte Dennis hinzu. „Aber diese Würste waren offensichtlich sehr lecker.“

Der Nachbar stellte auch das Garn zur Verfügung, und das Team von Freiwilligen machte sich daran, die gekochten Würste an mehrere Drohnen zu binden und sie zum Drehen zu bringen.

„Die Schnur wurde um den Körper der Drohne und um die Wurst gebunden, um sie etwa zwei oder drei Meter nach unten zu hängen – es war sehr schwierig einzuschätzen, wie weit man vom Boden entfernt war, aber es funktionierte irgendwie.

„Die Leute gingen vorbei und wussten nicht, was los war, es war urkomisch“, sagte sie.

Als die Wurst abhob und sich dem Hund näherte, fing Millie an, in der Luft zu schnüffeln und zu versuchen, sie zu packen.

„Sie war sehr hungrig und hat irgendwann zugegriffen – und fast die Drohne mitgenommen, sie hat ungefähr eine halbe Wurst bekommen.“

Millie folgte der Wurst aus dem Wattenmeer auf sichereren Boden.

Aber ihre Eskapade endete nicht dort und sie rannte weiter und landete schließlich am Montag, dem 17. Januar, in einem Industriegebiet, wo sie wieder mit ihrem Besitzer vereint wurde.

„Ich glaube, wir haben alle geweint, ich war so dankbar, dass sie nach Hause gekommen ist“, fügte Dennis hinzu.

„Die Art und Weise, wie die Gemeinschaft zusammenkam, hat Millie gerettet.“

Korrektur: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um das Akronym Denmead Drone Search and Rescue zu korrigieren.