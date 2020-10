Redundanzpaket: So will Coinbase politisch engagierte Mitarbeiter loswerden Botschaft

Forex in diesem Artikel

“In diesem Jahr gab es weltweit viele beunruhigende Ereignisse: eine globale Pandemie, Sperren, soziale Unruhen, weit verbreitete Proteste und Unruhen sowie Waldbrände an der Westküste. Darüber hinaus stehen die USA vor kontroversen Wahlen.” Brian Armstrong, CEO von Coinbase, hat einen Blog-Beitrag für die Öffentlichkeit veröffentlicht. Im Folgenden kündigt er eine neue Strategie an: “Company first”.



Keine Politik

Für ihn bedeutet dies: “Wir werden uns nicht intern für politische Fragen oder Kandidaten einsetzen, die nichts mit unserer Mission zu tun haben, da dies ablenken wird. Selbst wenn wir uns alle einig sind, dass etwas ein Problem ist, sollten wir es nicht tun.” stimme der Lösung zu. ”



Obwohl es im Silicon Valley üblich ist, dass Unternehmen sozial engagiert sind, hat er sich bewusst für einen anderen Ansatz entschieden, da solche Aktivitäten gut gemeint sind, aber in den meisten Unternehmen das Potenzial haben, viel Wert zu zerstören, weil sie von Aufgaben ablenken und sich intern teilen. “.



Angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen und der Proteste gegen Black Lives Matter befürchtet Armstrong die Ruhe des Unternehmens: “Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen in einer polarisierten Umgebung arbeiten wollen”, schrieb der Chef und Mitbegründer der Kryptowährung. Handelszentrum. Da eine libertärere Weltanschauung, die der Staat ablehnt, in der Kryptoszene üblich ist, könnte Armstrongs neue Haltung möglicherweise von vielen begrüßt werden.



Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit

Anstelle politischer und sozialer Debatten möchte Armstrong, dass Coinbase “laserfokussiert” ist, um seine Mission zu erreichen. Der Schwerpunkt des US-Krypto-Austauschs liegt auf dem Spotmarkt für Bitcoin und Co., aber Coinbase umfasst auch KryptoKreditkarten und Zinssätze. Das übergeordnete Ziel ist “ein offenes Finanzsystem für die Welt zu schaffen”. Daher werde sich Coinbase bestenfalls politisch zu Gesetzen in Bezug auf Kryptowährungen positionieren, kündigte der CEO an.



Kündigungsentschädigungsprogramm

Brian Armstrong ist sich bewusst, dass dieser neue Ansatz auch zu Unzufriedenheit bei politisch aktiven Mitarbeitern und sogar zu Entlassungen führen kann. Immerhin beschäftigt das in San Francisco ansässige Unternehmen mehr als 1.000 Mitarbeiter, um weltweit rund 35 Millionen Kunden zu bedienen. “Das Leben ist zu kurz, um in einem Unternehmen zu arbeiten, von dem Sie nicht begeistert sind”, sagt er mitfühlend.



In einer internen E-Mail riet er solchen Mitarbeitern sogar, das Unternehmen zu verlassen, und bietet ihnen in diesem Fall einen goldenen Händedruck an: Wenn Sie Aktivist bleiben möchten, können Sie Coinbase verlassen und eine Abfindung in Höhe von vier oder sechs Monatslöhnen erhalten, je nachdem Abschied. ob Sie seit drei Jahren oder länger im Unternehmen sind. Das Unternehmen wird die Krankenversicherung für weitere sechs Monate bezahlen.



Die neue Strategie von Armstrong hat bisher eine sehr kontroverse öffentliche Meinung erhalten. Dafür erhielt er viel Lob, aber auch viel Kritik. Es dürfte interessant sein zu sehen, ob andere Unternehmen dem Beispiel von Coinbase folgen werden.

