Während die Briten im Gefängnis sind, werden die Österreicher ermutigt, auszusteigen, fit zu bleiben und Vitamin D zu bekommen

Trotz des Erfolgs dieser Lockdown-Lite ist es lustig, wie man immer noch die Stimmen in Österreich hört – sowohl Wissenschaftler als auch die breite Öffentlichkeit -, dass zu wenig oder zu viel eingeschränkt wird. Und da ich in Freuds Land versiegelt und stationiert bin, habe ich beschlossen, die langen Winternächte damit zu verbringen, mich in die Psychologie des Ganzen zu vertiefen.

Ein Freund von mir, Dr. Kevin Dutton, der letzte, mit dem ich in einem Restaurant zu Abend gegessen habe – in das in Oxford (Gott, ich vermisse Restaurants!) schickte mir sein neuestes Buch, das genau dieses Thema beleuchtet.

Im In Schwarz und Weiß denkenDutton, ein experimenteller Psychologe, der mit The Wisdom of Psychopaths sowohl Bekanntheit als auch Bekanntheit erlangt hat, schreibt über die Last eines binären Gehirns in einer komplexen Welt.

Während eines Großteils seiner Karriere war Dutton der große wissenschaftliche Abenteurer im dunklen Hinterland der menschlichen Psyche – er arbeitete mit Serienmördern und Spezialeinheiten, Spitzensportlern und religiösen Fundamentalisten zusammen – und hat nun das, was er aus Extremen gelernt hat, übernommen. und wandte es auf die Gemeinde, auf die allgemeine Bevölkerung. Und wenn man die Welt betrachtet, wie sie jetzt erscheint, insbesondere in den sozialen Medien, könnte ihre Arbeit nicht anwendbarer sein.

Alle, so scheint es, ziehen sich angesichts einer als große Bedrohung empfundenen Pandemie, obwohl ideologische Spaltungen lange vorher metastasieren, in stammesähnliche, wenn nicht vorstammesähnliche Loyalitäten zurück. Anti-Masken zu sein (was ich persönlich in einigen Kontexten nicht bin) ist gegen Sperren (wieder hängt es davon ab), was auch für den Brexit ist (auf dem ich ambivalent war). Über den Atlantik erstrecken sich diese Loyalitäten sogar auf Waffenkontrolle, Abtreibung und die Black Lives Matter-Bewegung. Sie müssen sich für eine Seite entscheiden, und es wird uns gesagt, dass nur zwei angeboten werden.