Raptors „interessiert“ an Jakob Poeltl von Spurs

Die Toronto Raptors könnten nächsten Monat für ein Heimspiel von Jakob Poeltl auf Lager sein.

Berichten zufolge sollen die Raptors Interesse daran haben, das Zentrum der San Antonio Spurs in einem Deal vor Ablauf der Handelsfrist am 10. Februar zurückzubringen. laut Marc Stein von Substack.

„Der jüngste 11-4-Aufschwung der Raptors hat sie in die Playoff-Konkurrenz der Eastern Conference getrieben, und sie suchen seit einiger Zeit nach Center-Upgrades“, schrieb Stein in seinem neuesten Newsletter.

Der Haken für die Raptors, wie Stein betont, ist ihre Luxussteuersituation. Die Organisation liegt nur 268.420 US-Dollar unter der Luxussteuerschwelle und wird diese Zahl in dieser Saison nur ungern überschreiten.

Poeltl verdient in dieser Saison 8,75 Millionen US-Dollar und steht für nächstes Jahr mit 9,4 Millionen US-Dollar unter Vertrag. Er erzielt im Durchschnitt ein Karrierehoch von 12,4 Punkten und 8,8 Rebounds, während er 59,7% vom Boden schießt, nachdem er in dieser Saison null Dreier versucht hat.

Ein Deal für den 7-Fuß-1-Österreicher würde dazu beitragen, Torontos Vorfeld zu festigen, insbesondere da Khem Birch in dieser Saison und möglicherweise in absehbarer Zukunft weiterhin mit einem quälenden Knieproblem zu kämpfen hat.

Poeltl verbrachte seine ersten beiden Spielzeiten in Toronto, nachdem er 2016 als Neunter in der Gesamtwertung eingezogen worden war, derselbe Entwurf, in dem die Raptors Pascal Siakam als 27. in der Gesamtwertung auswählten. Er wurde schließlich zusammen mit DeMar DeRozan und einer Erstrundenauswahl für Kawhi Leonard und Danny Green vor der Saison 2018/19 zu den Spurs gehandelt.

