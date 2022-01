Der PUBG-Hersteller verklagt Mobile Clone, Apple und Google wegen Urheberrechtsverletzung

Vergrößern / Screenshot-Vergleiche wie diese tun es Freies Feuer sehr ähnlich aussehen PUBG. Screenshot-Vergleiche wie diese tun es Freies Feuer sehr ähnlich aussehen PUBG.

Kurz nach der Veröffentlichung von 2017 Die Schlachtfelder von PlayerUnknown (PUBG), Schöpfer Brendan Greene äußert öffentlich seine Verzweiflung Wie viele Entwickler waren zusammen? schamlos Klon des Spiels dann einzigartig Battle Royale Konzept und wie schwierig es war, diese Nachahmer zu stoppen. Jetzt, PUBGDer koreanische Verleger von Krafton hat eine Klage gegen einen eingereicht PUBG Klon, von dem er behauptet, dass er an einer „weit verbreiteten und vorsätzlichen Urheberrechtsverletzung“ des beliebten Spiels beteiligt war.

In der Prozess, behauptet Krafton, dass mobile Hits Freies Feuer und Freies maximales Feuer „viele Aspekte ausgiebig kopieren Schlachtfeld, sowohl einzeln als auch in Kombination.“ Diese Spiele zogen laut der Klage bis Ende 2020 täglich mehr als 100 Millionen Nutzer an und brachten den Großteil der Einnahmen des Unternehmens von mehr als 2 Milliarden US-Dollar ein. Singapurischer Herausgeber Garena für dieses Jahr.

Krafton bringt auch Apple und Google in die Klage ein, weil sie das verletzende Spiel in ihren mobilen App-Stores gelistet und einen kürzlichen Antrag auf Entfernung ignoriert haben. Darüber hinaus wäre Google für das Hosten von YouTube-Videos verantwortlich Freies Feuer’s verstößt gegen das Gameplay seines Dienstes.

Sehen und fühlen

Der Nachweis von Urheberrechtsverletzungen in Spielen kann schwierig sein, wie wir kürzlich erklärt haben wann beobachten eine Welle von Wort Klon im iOS App Store. Obwohl der spezifische „Ausdruck“ der audiovisuellen Elemente eines Spiels (d. h. sein gesamtes „Erscheinungsbild“) urheberrechtlich geschützt sein kann, sind Spielmechaniken und allgemeine Ideen im Allgemeinen nicht durch US-Recht geschützt (obwohl Ausnahmen sind möglich wenn viele Gameplay-Features direkt und gemeinsam kopiert werden).

Kraftons Prozess geht daher sehr ins Detail und legt spezifische und allgemeine Elemente dar PUBG von denen er sagt, dass sie illegal hineinkopiert wurden Freies Feuer. Dazu gehört alles von Waffen und Waffenzubehör bis hin zu Rüstungen, Kleidung, Ausrüstung, Rucksäcken und sogar „der Gesamtauswahl an Farb-, Material- und Texturkombinationen“. PUBGEinzigartige Gebäudedesigns kommen auch ins Spiel, da, so die Klage, „obwohl Gebäude in früheren Spielen verwendet wurden, Gebäudefassaden und Grundrisse in Freies Feuer sind denen von überraschend ähnlich Schlachtfeld. „

Werbung

Krafton weist auch auf die Ähnlichkeiten zwischen den Karten der beiden Spiele hin, die beide „einen Friedhof, einen Hafen mit Schiffscontainern und einem Kran, ein südostasiatisches Küstendorf, einen Schießstand, ein kleines Dorf, eine Farm, eine Landebahn und ein Bock, der unter anderem zu einer angrenzenden großen Insel führt.“ PUBGDas Dorf „Pochinoki“ im Spiel wird sogar von einem Dorf nachgeahmt Freies Feuer namens „Pochinok“, heißt es in der Klage.

Sogar Andeutungen von PUBGDie berühmte Siegesbotschaft „Winner Winner Chicken Dinner“ könnte laut der Klage ein Zeichen für eine Urheberrechtsverletzung sein. In Freies Feuer, zeigt das Spiel ein Brathähnchen auf dem Bildschirm für einen gewinnenden Spieler, was angeblich zeigt, dass „Garena Kraftons ausdrucksstarke Verwendung eines Hühnchen-Dinner-Themas kopiert hat, um den Sieg zu bezeichnen, wo andere Darstellungen verwendet worden sein könnten, um einem Spiel nach dem Gewinn Freude und Fantasie zu verleihen“.