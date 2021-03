Rapport führt St. Veit zum ersten Sieg der österreichischen Liga

Österreichische Bundesliga 2020/2021

Die Mannschaft von St. Veit erlitt im letzten Entscheidungsspiel des Turniers einen unerwarteten Verlust an Bord 5. Ante Saric (nicht zu verwechseln mit Ivan Saric, der auch für St. Veit spielt) warf das Spiel mit einem unerklärlichen Schlag ein:

Das Benko-Gambit erklärte Erwin der Freund führt Sie auf dieser DVD durch das faszinierende Benko-Gambit. Bereits in Bewegung 3 beginnt Schwarz einen Kampf um Initiative, eine Strategie, die sich in unzähligen Amateur- und Master-Level-Spielen bewährt hat.

Weiß war hier besser, aber hier machte Saric einen fatalen Fehler – 55.Kf5 ?? Mit diesem Zug verschwendet Weiß seine Gewinnposition nicht nur mit einem Unentschieden, sondern direkt mit einem Verlust.

[Instead, White had 55.Nc3 and the king will go towards the c4-pawn.]

55 … Ne7 + 56.Sxe7 c3 57.Sg6 + fxg6 +

0-1

Marin Bosiocic machte den Fehler seines Teamkollegen wieder wett, indem er Andreas Diermair besiegte. Dieser Punkt für St. Veit kam, als Diermair in einem Endspiel, das er für wirklich gut hielt, den Überblick verlor:

Schwarz kämpft gegen einen zusätzlichen Bauern und das Bischofspaar, aber mit seiner starken Mittelstellung, dem aktiven Turm und der Kontrolle über das A1-Quadrat sollte er in der Lage sein, das Gleichgewicht leicht aufrechtzuerhalten.

52 … c4 ?! Dieser verlockende und aktive Schritt ist nicht gut. Dies destabilisiert die solide schwarze Konstruktion und der Bauer hat tatsächlich keine Chance, jemals c1 zu erreichen.

53.Ta5 +! Diese Prüfung zwingt Schwarz in eine böse Nadel.

53 … Lc5 54.Lg6 Nh5?

Ein schwarzes Repertoire gegen skurrile Eröffnungen Viele Clubspieler haben ihre Lieblingsvarianten für die Eröffnung von Haustieren, die nicht unbedingt Hauptlinien sind. Es ist wichtig zu wissen, wie man mit diesen Variationen umgeht, da Ihr Gegner wahrscheinlich mit seinen Systemen vertraut ist. In dieser DVD bietet General Manager Nicholas Pert ein detailliertes schwarzes Repertoire gegen viele dieser skurrilen Eröffnungs-Picks. READ Infantino-Untersuchung: Strafverfahren gegen den FIFA-Präsidenten

Schwarz verliert jetzt. [54…Rd4! and Black is still fighting.]

55.Lb8 Kc6 [55…Kd4 56.Be5+ Kd5 57.Bxh5 Rxh5 58.Bf4 Kc6 59.Be3 was not better.]

56.Le4 + Kb6 57.Txc5 1-0

Trotz des ganzen Dramas gelang es St. Veit, den Titel mit großzügigem Stil zu gewinnen.

Diese Position ist eindeutig für Schwarz gewonnen, aber mit der Auslosung sicherte sich Rogic die österreichische Meisterschaft für sein Team. ½-½

Endgültige Rangliste

Die 3 besten Teams

1. SV “Das Wien” St. Veit (RtgAvg: 2641, Kapitän: Andreas Knapp / TB1: 11 / TB2: 24,5) Bo. Nachname Röntgen Genährt FideID 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Spiele RtgAvg 1 GM Richard Report 2763 IHR 738590 1 1 ½ 1 1 ½ 5.0 6 2539 3 GM Saric Ivan 2648 CRO 14508150 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 3.5 6 2500 4 GM Bosiocic Marin Mag. 2601 CRO 14507927 1 1 1 1 1 5.0 6 2385 5 GM Brkic Ante 2597 CRO 14506688 1 1 1 ½ ½ 4.0 6 2334 8 GM Saric Ante 2547 CRO 14506254 1 1 1 1 4.0 6 2288 zehn GM Rogic Davor DI. 2492 CRO 14501228 ½ 1 1 ½ 3.0 5 2249 16 FM Dietmayer-Kraeutler Marco 2284 ODER 1612476 0.0 1 2290 2. SV Raika Rapid Feffernitz (RtgAvg: 2589, Kapitän: Helmut Loescher / TB1: 10 / TB2: 24) Bo. Nachname Röntgen Genährt FideID 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Spiele RtgAvg 1 GM Abasov nijat 2664 AZE 13402960 1 ½ ½ 1 ½ 3.5 6 2556 2 GM Lagarde Maxime 2640 VON 662399 ½ 1 ½ 2.0 3 2402 7 GM Diermair Andreas 2487 ODER 1612468 ½ ½ 1 1 3.0 6 2445 8 ICH BIN Zimmermann Peter 2445 ODER 1621645 1 ½ ½ 1 ½ ½ 4.0 6 2373 9 GM Sebenik Matej 2481 SLO 14602296 ½ ½ ½ 1 1 1 4.5 6 2331 zehn ICH BIN Janzelj Tim 2468 SLO 14607913 1 ½ ½ 1 1 ½ 4.5 6 2291 13 WFM Rozman Monika 2168 SLO 14609118 1 1 ½ 2.5 3 2254 3. Spannung SK Fürstenfeld / TSV Hartberg (RtgAvg: 2543, Kapitän: Siegfried Posch / TB1: 8 / TB2: 26) Bo. Nachname Röntgen Genährt FideID 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Spiele RtgAvg 2 GM Markus Robert 2598 SERBISCH 921637 1 ½ 1 1 ½ 4.0 6 2567 3 GM Korpa Bence 2541 IHR 706671 1 ½ ½ 1 3.0 6 2439 6 ICH BIN Mesaros Florian 2413 ODER 1629220 ½ ½ 1 1 1 4.0 6 2357 7 GM Gabor Nagy 2516 IHR 737119 1 1 ½ 1 1 1 5.5 6 2350 8 ICH BIN Poetz Florian 2424 ODER 1618741 1 ½ 1 1 1 4.5 6 2264 9 ICH BIN Manfred Freitag 2360 ODER 1602004 1 1 1 1 1 5.0 6 2170

… 7 Teams

Alle verfügbaren Spiele

Verbindungen