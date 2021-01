Ramos in Liverpool, Sabitzer in Tottenham

In den neuesten Transfernachrichten gibt es einen Bericht über Sergio Ramos in Liverpool, während Marcel Sabitzer in Tottenham ein Update hat.

Lassen Sie uns eintauchen, wenn das Januar-Fenster geöffnet ist, aber es sieht so aus, als ob es viele Angebote für Juli statt für diesen Monat gibt …

Beginnend mit einem sehr saftigen Bericht von Die Strandbar Bei Sergio Ramos in Liverpool hat der spanische Innenverteidiger noch keinen neuen Vertrag mit Real Madrid abgeschlossen. Berichten aus Spanien zufolge hat Real Madrid ihm nur eine Verlängerung um ein Jahr angeboten.

Ramos mag es nicht und er wurde diesen Sommer unter anderem mit Tottenham und Manchester City kostenlos verbunden. Möglicherweise beginnt er im Januar Gespräche mit nicht-spanischen Clubs.

Sergio Ramos in Liverpool sieht komisch aus …

In jeder anderen Jahreszeit würde dieser Schritt absolut lächerlich aussehen. Klopp hat jedoch von den finanziellen Problemen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie gesprochen, die sich auf seine Pläne auswirken, im Januar ein neues Zentrum zu verlegen.

Mit Joe Gomez und Virgil van Dijk auf lange Sicht wäre es finanziell sinnvoll, Ramos diesen Sommer mit einem kostenlosen Transfer zu bringen. Aber niemand, der mit Liverpool in Verbindung steht, hat die Rolle vergessen, die Ramos bei der Verletzung von Mohamed Salah im Finale der UEFA Champions League 2018 in Kiew gespielt hat. Das machte ihn zu einem Bösewicht, so ziemlich für immer Liverpool-Fans.

Der 34-jährige Ramos wäre ein gutes Geschäft für jedes Team, das ihn kostenlos nahm, und obwohl seine Erfahrung sicherlich etwas ganz anderes zur Verteidigung von Liverpool beitragen würde, unterscheidet sich diese Art von Bewegung von der, die Jürgen Klopp normalerweise gerne im Fenster macht Transfer durch den Kauf junger Spieler, die er entwickeln kann.

Aber mit Thiago Alcantara, der diesen Sommer vom FC Bayern München kommt, und Liverpool im Zusammenhang mit dem Transfer von David Alaba möchte Klopp vielleicht nur erfahrene und bewährte Sieger in seinen Kader in Liverpool aufnehmen. Wenn ja, würde Ramos perfekt passen und Sie können sehen, dass seine Partnerschaft mit Virgil van Dijk recht gut funktioniert. Es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es ist faszinierend, darüber nachzudenken, und jeder Premier League-Spieler, mit dem Ramos verbunden ist, bedeutet, dass Los Blancos nach 16 Spielzeiten im Santiago Bernabeu nervöser wird, wenn er abreist.

Bisher spielt Ramos ‘Agent das sehr gut …

Sabitzer in Tottenham angestellt?

Ein Bericht von Sportlich Marcel Sabitzer von Tottenham ist noch im Einsatz, wird aber wahrscheinlich diesen Sommer auftreten, wenn sein Transferwert sinkt.

Daniel Levy und Jose Mourinho möchten, dass der österreichische Mittelfeldspieler der zentralen Zone mehr Kreativität verleiht, und der 26-Jährige hat am Ende der laufenden Saison nur noch ein Jahr Zeit. Das bedeutet, dass Spurs laut dem Bericht Sabitzer für 40 Millionen US-Dollar unterzeichnen kann.

Während RB Leipzig in dieser Saison gegen Bayern München um den Bundesligatitel kämpft, trifft die Mannschaft von Julian Nagelsmann im Februar auch auf Liverpool in der UEFA Champions League 16. Das heißt, sie wollen, dass Club-Kapitän Sabitzer bis zum Sommer bleibt und dann weiterzieht.

Es wäre ein kluger Deal von Levy (Schock) und jeder würde in diesem Szenario gewinnen. Es gibt Tottenham auch Zeit zu planen, wie sie gegen Dele Alli vorgehen werden, der eindeutig nicht Teil von Mourinhos langfristigen Plänen als zentraler offensiver Mittelfeldspieler ist.

