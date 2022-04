Ralph Hasenhuttl schlägt Kritiker ein, als Southampton das Unentschieden in Brighton verteidigt

Ralph Hasenhuttl glaubt, dass Southamptons aufregende Reaktion auf Brighton beweist, dass seine Spieler an dem Tag, an dem er Verteidiger Tino Livramento aufgrund eines ernsthaften Knieproblems verlor, nicht „am Strand“ sind.

Die Saints überwanden den Rückschlag von Livramentos schlimmer Verletzung in der ersten Halbzeit und verloren zwei Tore im Amex-Stadion, als ein schöner Doppelpack von James Ward-Prowse ein 2:2-Unentschieden in der Premier League rettete.

Danny Welbecks frühe Ankunft und ein desaströses Eigentor von Mohammed Salisu sahen so aus, als würden Hasenhüttls Mannen in acht Spielen die sechste Liganiederlage hinnehmen.

Aber nachdem Livramento einen Pfosten traf und dann nach einer ungeschickten Drehung beim 1:0 auf einer Trage getragen wurde, wurde die Frustration der Gäste noch größer, und die beiden langen Schläge von Ward-Prowse verdienten einen verdienten Punkt.

Die Saints hoffen ebenso wie Gastgeber Albion auf einen Platz in der ersten Halbzeit, und Trainer Hasenhuttl war hocherfreut über die Reaktion seiner Spieler auf das Unglück.

„Wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen; ein sehr, sehr schlechter Start für uns mit dem Tor nach zwei Minuten, einer Chance auf den Ausgleich an den Pfosten, einer sehr, sehr schlimmen Verletzung und einem zweiten Tor, das wir ins eigene Tor gekickt haben“, sagte der Österreicher.

„Es gibt nicht viel mehr zu klettern, als wir in der ersten Hälfte hatten.

„Du hast letzte Woche gesagt, dass die Jungs am Strand zu sein scheinen. Ich denke, sie haben heute gezeigt, dass sie es nicht sind, dass sie mehr als nur 40 Punkte erreichen wollen.

„Heute haben wir eine sehr, sehr gute Reaktion gezeigt und es hat sicherlich geholfen, dass wir vor der Halbzeit mit einem schönen Freistoß das 2:1 erzielt haben.“

Ward-Prowse erzielte das 14. hochfliegende Freistoßtor seiner Karriere in der vierten von fünf zusätzlichen Minuten am Ende der ersten Halbzeit, in der Livramento auf dem Platz lange behandelt wurde, nachdem er zusammengebrochen war, als er versuchte, Seagulls Mittelfeldspieler Enock herauszufordern Mwepu.

Der Skipper von Southampton bog den Ball durch den linken Pfosten, bevor er zu Beginn des zweiten Drittels vor den mitreisenden Fans vom Rand des D nach Hause köpfte.

„Der erste Freistoß war unglaublich. Es ist im Moment für jeden Torhüter super hart, sie wissen nicht, was kommt“, sagte Hasenhuttl über Ward-Prowse, der vier hinter David Beckhams Premier-League-Rekord von 18 Toren aus direkten Freistößen liegt.

„Und das zweite war ein fantastisches Spiel um den Strafraum.“

Auf die Frage nach Livramentos Verletzung sagte Hasenhuttl: „Ich kann Ihnen die Diagnose nicht sagen, aber es sieht sehr, sehr ernst aus.

„Er ist sehr deprimiert, aber wir alle wissen, dass er noch stärker zurückkommen wird.“

Brighton hat seit Boxing Day nicht mehr zu Hause gewonnen und in den letzten fünf Spielen vor den eigenen Fans kein Tor erzielt.

Hasenhüttl spürte bei den Gastgebern eine mentale Zerbrechlichkeit, die sein Team gebührend entlarvte.

„Wir haben den Druck auf sie ausgeübt und wir kannten die Geschichte, die sie auf ihrem eigenen Boden hatten, wo sie in dieser Saison nicht viele Spiele gewonnen haben“, sagte er.

„Es war klar, dass sie mental ein bisschen zu kämpfen hatten, und wir haben versucht, diese Tatsache zu nutzen, und wir haben den Ausgleich absolut verdient.“

Brighton, auf dem 11. Platz, liegt einen Punkt und zwei Plätze vor seinem Gegner, nachdem sein Heimspiel ohne Sieg acht Spiele gedauert hat.

Der Cheftrainer von Seagulls, Graham Potter, hat es bedauert, die Saints zur Halbzeit zum Wettbewerb zurückkehren zu lassen, nachdem Marc Cucurellas Foul an Nathan Tella dem Standardspezialisten Ward-Prowse erlaubt hatte, nach Hause zu kommen.

„Ich bin frustriert über das erste Tor für sie, weil es ein bisschen wie ein Ball aus dem Nichts war und wir es nicht so gut verteidigt haben“, sagte Potter, der auch sah, wie der eingewechselte Pascal Gross ein spätes Tor verwehrte abseits.

„Wir geben einen Freistoß an einer Stelle, von der wir wissen, dass James sehr gefährlich ist.

„Ich denke, es hat sie zu Beginn der zweiten Halbzeit wahrscheinlich positiv und uns negativ beeinflusst.

„Ein unterhaltsames Spiel – vielleicht nicht das Beste für Trainer.“