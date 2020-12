Raketen zum Saisonstart gegen Trail Blazer; James Harden als Star, John Wall und DeMarcus Cousins ​​beide raus

Getty Images



Nachdem sie ihre haben Verschiebung des ersten Spiels der Saison gegen den Oklahoma City Thunder Aufgrund des Mangels an verfügbaren Spielern ist die Houston Raketen wird endlich seine Kampagne 2020-21 am Samstagabend gegen die Trail Blazer in Portland. Die Rockets werden mit insgesamt neun Spielern nach Portland reisen, was laut NBA einer mehr als das von der NBA geforderte Minimum ist Tim MacMahon von ESPN. Obwohl sie technisch genug Spieler haben, um gegen Portland zu spielen, wird Houston offensichtlich extrem unterbesetzt sein, da immer noch sechs Spieler aufgrund der COVID-19-Protokolle der Liga als ausgeschlossen eingestuft sind.

All-Star-Wache James verhärtet sich wird am Samstagabend für Houston gegen die Blazer verfügbar sein, einige seiner Teamkollegen jedoch nicht. Ben mclemore und Rookie-Stürmer Kenyon Martin Jr. testeten beide Anfang dieser Woche positiv auf das Coronavirus und DeMarcus Cousins, John Wand, Eric Gordon, und Mason Jones alle kamen nach jedem heraus erhielt eine siebentägige Quarantäne.

Harden war Geldstrafe von 50.000 US-Dollar wegen Verstoßes gegen die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle der Liga Anfang dieser Woche, nachdem Videos, die Harden auf einer Party ohne Maske zeigen, in den sozialen Medien verbreitet wurden. Aufgrund der anhaltenden globalen Pandemie gibt es in dieser Liga mehrere Protokolle für diese Saison. Diese Protokolle verbieten Spielern, Bars, Restaurants oder Clubs zu besuchen. Wenn Spieler diese Richtlinien nicht befolgen, können sie wie Harden gesperrt oder mit einer Geldstrafe belegt werden. Harden hat seitdem alle notwendigen Tests bestanden und ist als solcher bereit, am Samstagabend zu gehen.

Neben allen gesundheitlichen Problemen in Houston bleibt Hardens Geschäftsnachfrage auch im Franchise bestehen, da der frühere MVP klargestellt hat, dass er keine Rakete mehr sein will. Zusätzlich zu Netze und 76ers, Harden vor kurzem erweiterte die Liste der gewünschten Ziele auch die Kelten und Blazer. Hardens Zukunft in der NBA liegt nun in Houstons Händen, da er noch zwei Jahre Zeit für seinen aktuellen Vertrag hat. Vielleicht tauschen sie es bald ein, vielleicht auch nicht. Aber bis sie es tun, wird erwartet, dass Harden auf dem Platz produziert, und es beginnt am Samstagabend gegen die Blazer.