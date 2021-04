Rafael Nadal, Roger Federer und Dominic Thiem im Rennen um das ATP 2021-Finale

Ein Unentschieden im ATP-Finale ist ohne Rafael Nadal, Roger Federer und Dominic Thiem kaum vorstellbar, aber das könnte am Ende der diesjährigen Elite-Saison realistisch sein.

Während die Spieler derzeit auf der Grundlage ihrer in diesem Jahr gesammelten Ranglistenpunkte stehen, haben Federer, Nadal und Thiem, die neben der aktuellen Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic, die Crème des zeitgenössischen Herrentennis sind, derzeit keine Hoffnung, die Qualifikationsplätze für die zu besiegeln prestigeträchtige Veranstaltung.

Nadal, Thiem und Federer sind in Bezug auf die in diesem Jahr gesammelten Ranglistenpunkte weit von den Top 20 entfernt

Das Turnier bietet die Top-8 im Einzel und Doppel in einem einwöchigen Schlagabtausch, um die Besten der Besten zu sein.

Nadal, Federer und Thiem sind in Bezug auf die aktuellen Ranglistenpunkte nirgends in den Top-20 und werden Schwierigkeiten haben, die Hauptziehung im Finale zu erreichen, wenn ihre Plätze halten. Dies könnte sich jedoch ändern, da sie bei den nächsten Turnieren mit mehr Siegen und Titeln in die Warteschlange springen könnten.

Während der Spanier derzeit mit nur 360 Ranglistenpunkten auf dem 28. Platz liegt, liegt die österreichische Nr. 4 der Welt mit 275 Punkten auf dem 36. Platz.

Rafael Nadal hat seit den Australian Open kein Tour-Event mehr gespielt

Nadal erreichte das Halbfinale der diesjährigen Australian Open, nahm aber dieses Jahr an keinem anderen Tour-Event teil. Er übersprang Doha, Dubai und Miami, um sich mit einem schlechten Rücken auszuruhen, und wird nach Monte Carlo zurückkehren, was die Tonschaukel ankündigen wird.

Der Spanier hat bereits an allen Sandplatzveranstaltungen teilgenommen, die zu seiner Titelverteidigung bei Roland Garros geführt haben.

Thiem fiel in den Vorquartalen der Australian Open in diesem Jahr und folgte mit zwei frühen Exits in Doha und Dubai. Unter Berufung auf eine Notwendigkeit für “zurücksetzen” Nach einer Reihe enttäuschender Leistungen zog sich der 27-jährige Österreicher von den Miami Open zurück.

Thiem veröffentlichte auch eine Erklärung, dass er dieses Jahr nicht nach Monte Carlo reisen wird, da er noch nicht bereit ist, an Wettkämpfen teilzunehmen.

Federer, der nach 14-monatiger Abwesenheit in Doha zum Wettbewerb zurückkehrte, um im Viertelfinale in den Ruhestand zu treten, ist derzeit bei der 200 .. Platz mit nur 45 Ranglistenpunkten. Er hofft, in Halle und Wimbledon Fuß zu fassen, in der Hoffnung, sich bei einem Event, das er sechs Mal gewonnen hat, einen Qualifikationsplatz zu sichern.

Die Veranstaltung zum Saisonende findet ab diesem Jahr in Rom statt.

