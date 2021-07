Pyramidengroßer Asteroid wird nahe an der Erde fliegen

Ein Asteroid von der Größe der Großen Pyramide von Gizeh wird voraussichtlich am Sonntag, dem 25. Juli, die Erde überfliegen NASA Jet Propulsion Laboratory.

Die Größe des Asteroiden, der 2008 GO20 genannt wird, muss noch endgültig bestimmt werden, aber Schätzungen zufolge liegt er zwischen 97 und 220 Metern oder 318 bis 720 Fuß. Für den Wettbewerb steht die Große Pyramide von Gizeh in Ägypten, die als monumentale architektonische Meisterleistung gilt, in einer Höhe von 138 Metern oder 450 Fuß. Es könnte auch exponentiell höher sein als das ikonische Taj Mahal in Indien, das eine Höhe von 73 Metern oder 240 Fuß hat.

Aufgrund seines Fluges so nah an der Erde (etwa 2,8 Millionen Meilen oder 4,5 Millionen Kilometer) gilt der Asteroid als potenziell gefährlich. Dies ist jedoch kein signifikantes Risiko, da die Entfernung tatsächlich fast das 20-fache der Entfernung zwischen Erde und Mond beträgt.

In Wirklichkeit ist die Erde gilt für das nächste Jahrhundert als völlig sicher vor jeder Asteroidengefahr , so die NASA. Tatsächlich fliegen Asteroiden dem Planeten oft ziemlich nahe. Am 31. Juli wird sich auch ein weiterer Asteroid namens 2019 YM6 dem Planeten nähern – dieser ist noch größer als der GO20 von 2008, wird aber noch weiter entfernt sein. Es besteht jedoch immer noch eine potenzielle Gefahr, da Gravitationsschlepper die Flugbahn eines Objekts verändern können.

Und mit einer so großen Größe und einer Geschwindigkeit von etwa 18.000 Meilen pro Stunde oder 29.000 Kilometern pro Stunde könnte der Asteroid sicherlich etwas Schaden anrichten, wenn er den Planeten trifft.

Die Gefahr eines Asteroideneinschlags gehört nach wie vor zu den schlimmsten Naturkatastrophen, die den Planeten treffen könnten, da die Menschheit wenig dagegen hat.

Eine von der NASA und dem Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University vorgeschlagene Methode ist die Doppelte Asteroiden-Umleitungs-Testmission (DART) , bei dem ein Raumfahrzeug einen Asteroiden im Wesentlichen “schieben” würde, um ihn abzulenken, wobei die Flugbahn sehr leicht angepasst wird, um ihre Flugbahn zu ändern.

Dieses Projekt sollte bald auf einem sehr weit vom Planeten entfernten Asteroiden getestet werden. Airbus schlug jedoch eine unmittelbarere mögliche Lösung vor, die im Wesentlichen Fernsehsatelliten sehen würde entführt und wiederverwendet, um einen Asteroiden abzulenken – und diese Lösung konnte nur wenige Monate in Anspruch nehmen, um sich vorzubereiten und zu beginnen.