Puzzle Game Unpacking enthält 14.000 Sounddateien für gewöhnliche Dinge

Bildschirmfoto : Hexengeschirr / Kotaku

Auspacken ist mehr als den Ohren entspricht. Das Chillwave-Puzzlespiel, das von Witch Beam aus Brisbane entwickelt und diese Woche für Switch, PC und Xbox (via Game Pass) veröffentlicht wurde, hat offenbar eine riesige 14.000 individuelle Foley-Soundeffekte. Nein, es ist kein Tippfehler.

Foley-Soundeffekte, für diejenigen, die es nicht wissen, existieren normalerweise im Hintergrund und sollen die alltäglichen Geräusche von realen Objekten und Aktionen nachbilden. Sie werden am häufigsten in geschichteten Audiospuren für Film und Fernsehen verwendet, um Klanglandschaften eine realistische Klangstruktur zu verleihen. Krachmacher zum Beispiel werden oft kreativ, wenn sie versuchen, so banale Geräusche wie das Rascheln von Stoffen nachzubilden, wenn sich eine Figur auf einem Stuhl bewegt. Wenn sie richtig gemacht sind, merkt man ihre Umsetzung nicht einmal.

Sie sind auch ein gängiges Gerät in Videospielen. Wenn Sie jemals im Winter das Knirschen von Schritten im Schnee gehört haben, ist es das Ergebnis der gut integrierten Foley-Soundeffekte. (Eine gängige Technik: Geben Sie Maisstärke in einen Lederbeutel.) Wenn Sie in einem fantastischen Spiel das Knistern des Feuers gehört haben, auch (manchmal mit Zellophan). Und Auspacken– Ich kann das nicht genug betonen – zähle Tausende.

Folge AuspackenSeine Fans bemerkten schnell die Tiefe des Audiotracks des Spiels. Ein Tweet, von Francesc o Del Pia, Senior Sound Designer bei Chinesisches Zimmer (Liebe Esther, Alle sind wegen der Entführung weg), fasst die Reaktion ganz gut zusammen:

Der 49-Sekunden-Clip zeigt den Spieler, wie er eine Dose Non-Febreze in die Hand nimmt und auf verschiedene Oberflächen stellt: einen Schreibtisch, einen Tisch, eine Matratze, den Teppich, die Abdeckung eines Toilettentanks, die Fliesen im Badezimmer Kissen eines armlosen Esszimmerstuhls. Darüber hinaus ändert sich der Sound mit jeder Platzierung merklich, genauso wie das zweimalige Platzieren einer realen Febreze-Box auf einem realen Welttisch nicht zwei identische Soundeffekte erzeugt. Hören Sie sich den Clip in einer Schleife an, und die Audioschleife hat fast ASMR-Qualität.

Das ist das Ergebnis, wie Sanatana Mishra von Witch Beam auf Twitter angegeben, von Auspacken einschließlich über 14.000 .wav-Dateien (ein gängiges Format für Audiodateien). Mischra sagte Kotaku über DM geht ein Großteil des Kredits an Jeff van Dyck von Witch Beam, aber er arbeitete keineswegs allein.

„Es war so überwältigend, dass wir Jeffs Frau Angela van Dyck, die ebenfalls über Expertise in diesem Bereich verfügt, engagiert haben, um monatelang an den Sounds zu arbeiten“, sagte Mishra. „Der Arbeitsaufwand war ohne zusätzliche Hilfe einfach zu immens. “(Jeff sagte Kotaku in einer E-Mail, dass Angela “die meiste” Arbeit erledigt hat.)

Der Arbeitsaufwand hinter den Foley-Effekten ist oft enorm und der Prozess kann viele Formen annehmen. Manchmal kommen Audiodesigner einem bestimmten Soundeffekt durch kreative Methoden nahe, wie erwähnt. Aber manchmal verwenden sie das Objekt selbst, nehmen auf, wie es wirklich klingt, und bearbeiten die Audiodatei in unaufdringlicher Perfektion. Mishra, der nicht zu sehr ins Detail ging, wies darauf hin, dass Auspacken hat eine Tonne von letzterem.

„Es beginnt wirklich mit physischen Objekten, wenn Sie diesen befriedigenden, korrekten und verspielten Klang wünschen“, sagte Mishra.

Wie auch immer, es ist das Ergebnis monatelanger technischer Arbeit – Aufnahme, Bearbeitung, Überlagerung und Verfolgung mehrerer Tabellenkalkulationen – verteilt über drei Jahre, so van Dycks Bilanz. Alles wurde in einem schalldichten Raum aufgenommen, was es dem Audioteam leicht machte, Hall hinzuzufügen, um das Echo zu reproduzieren, das man in Räumen wie Küchen und Badezimmern findet.

„Der Feinabstimmungsprozess war mühsam, wie Sie sich vorstellen können – buchstäblich jedes Element auf jeder Oberfläche zu platzieren und zu entscheiden, ob es optimiert werden musste“, van Dyck.

AuspackenDie Foleys sind besonders gut gemacht, und ihre makellose Umsetzung ist ohne Zweifel einer der Hauptgründe, warum dieses großherzige kleine Puzzlespiel bei so vielen Spielern bereits als überraschend echte Nostalgie, wenn auch verpixelt, ankam. Reise. (Schuldig wie angeklagt.) Bei der Launch-Party des Spiels am 3. November spendeten Jeff und Angela zwei Gegenstände, die für die Foley-Effekte verwendet wurden – einen Zauberwürfel und eine Schaufensterpuppe – an Auspacken Kreativdirektor Zaunkönig.

„Es war ein herzerwärmender Moment“, sagte Mishra. “Und eine großartige Erinnerung an alles, was in jedem kleinen Teil dazu gehört, ein Spiel wie dieses zu machen.”