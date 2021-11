Autorennen – Ich werde den Titel richtig gewinnen oder verlieren, sagt Hamilton

Lewis Hamilton hat geschworen, “auf die richtige Weise” zu gewinnen oder zu verlieren, nachdem er befürchtete, der Formel-1-Titelkampf mit Red Bulls Max Verstappen könnte durch eine Kollision im letzten Rennen entschieden werden. Der 36-jährige Mercedes-Pilot peilt einen achten Meisterschaftsrekord an, liegt aber fünf Runden vor Schluss, darunter am Sonntag in Mexiko-Stadt, 12 Punkte hinter dem jungen Niederländer Verstappen.

Die beiden sind in dieser Saison zweimal kollidiert und Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat kürzlich das Gespenst der Auseinandersetzungen zwischen Ayrton Senna und Alain Prost von 1989 und 1990 sowie der Auseinandersetzungen von 1997 zwischen Michael Schumacher und Jacques Villeneuve aufkommen lassen. „Wenn wir zum Szenario des letzten Rennens in Abu Dhabi zurückkehren müssten und sie um den Titel kämpfen würden, wird derjenige, der vorne liegt, unbedingt versuchen, es wie in den Senna-Prost-Jahren zu tun“, sagte er »Österreicher bei der Daily Mail.

„Wenn Sie um die Meisterschaft fahren und sehen, wie er verschwindet, weil der andere Typ an Ihnen vorbeizieht, welches Werkzeug haben Sie dann außer dem, das sicherstellt, dass er nicht passieren kann? “Wir haben es mit Schumacher und Villeneuve gesehen, wir haben es zweimal mit Senna und Prost gesehen.”

Hamilton, dessen Team die letzten sieben Fahrer- und Konstrukteurstitel gewonnen hat, hat deutlich gemacht, dass er so nicht Geschäfte macht. “Wir haben noch nie eine Meisterschaft wie diese gewonnen. Ich habe noch nie eine Meisterschaft wie diese gewonnen und würde es auch nie tun”, sagte der Brite gegenüber Reportern des Autodromo Hermanos Rodriguez.

“Ich bin hier, um auf die richtige Art und Weise zu gewinnen, und das liegt an Können, Entschlossenheit und harter Arbeit.” Hamilton, der mit 100 Karrieresiegen und 101 Pole Positions erfolgreichste Fahrer in der Geschichte des Sports, sagte, er würde auf die gleiche Weise eine Niederlage erleiden.

„Ich möchte immer auf die richtige Art und Weise gewinnen“, sagte er. „Und wenn du es verlierst, verlierst du es auch auf die richtige Weise. Mit Würde und dem Wissen, dass du alles gegeben und die Dinge richtig gemacht hast. Alles und arbeite so hart wie möglich mit dem Team. . Wenn das nicht funktioniert, dann lebst du, um an einem anderen Tag zu kämpfen.“

Verstappen, der in dieser Saison acht gegen Hamiltons fünf gewonnen hat, sagte, er werde hart laufen und “immer versuchen, die Dinge sauber zu halten”. “Ich denke nicht wirklich an die früheren historischen Kämpfe zwischen zwei Piloten, was sie getan haben”, fügte der 24-Jährige hinzu, dessen Vater Jos einst Teamkollege des siebenmaligen Meisters Schumacher war.

“Es ist die Vergangenheit. Ich konzentriere mich nur auf das, was ich auf dem richtigen Weg tun muss, und versuche mein Bestes zu geben.”

