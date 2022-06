„Papa“ Naurdiev „bereit für die Krone im Weltergewicht“

Ismail Naurdiev ist bereit für den Weltmeistertitel im Superweltergewicht, sagt der Kämpfer, nachdem er bei BRAVE CF 59 erneut bewiesen hat, dass er etwas Besonderes hat.

Die Österreicherin (22-5) erregte nicht nur die Aufmerksamkeit der Kampfpuristen mit einer nahezu perfekten Leistung, die zu einem elektrischen TKO-Sieg über Kirgisistans Bekten Zheenbekov (5-1) führte, sondern erweiterte mit ihrer Bühnenpräsenz auch ihre weltweite Fangemeinde. und magnetische Ausstrahlung.

Im Gespräch mit BRAVE CF-Kommentator Phil Campbell nach dem Kampf teilte der als österreichischer Wunderjunge bekannte Mann kurz und bündig seine Freude über das Debüt von BRAVE CF in Usbekistan und lieferte eine denkwürdige Promo, um seinen Standpunkt als Nummer eins im Super-Weltergewicht weiter zu untermauern.

„Ich habe gehört, dass der Gürtel auf mich wartet, also werde ich ihn holen. Der Gürtel wartet auf Papa, und Papa wird ihn holen … 8. Oktober in München, los geht’s!“, sagte Naurdiev.

Auf die Frage, woher dieses rücksichtslose Finish käme, war Naurdiev – normalerweise schnell mit Bart – wieder einmal seiner Form treu.

„Weil ich der Beste bin, das ist der Grund. Was soll das, Bruder?

Naurdievs BRAVE CF 59 Kampf im Superweltergewicht wurde als potenzieller Anwärter auf den Divisionsgürtel als Nummer eins aufgeführt und er nutzte die Gelegenheit mit beiden Händen, erzielte eine denkwürdige Leistung und sein erstes Finish für BRAVE CF.

Er gab sein Promotion-Debüt im April 2021 und forderte den damaligen Champion Jarrah Al Silawi im Main Event von BRAVE CF 50 heraus. Nach einer enttäuschenden Niederlage kehrte er mit aller Macht zurück und besiegte Olli Santalahti bei BRAVE CF 54 – in einem Kampf, der gewann die Auszeichnung BRAVE CF Fight of The Year 2021. Jetzt, mit einem zweiten Sieg in Folge, scheint er bereit zu sein, um den derzeit vakanten Titel zu kämpfen.