„Könnte aus den Top 100 fallen“: Ex-Trainer von Dominic Thiem beschreibt die harten Realitäten seiner Rückkehr

US Open 2020-Champion Dominic Thiem erholt sich seit Juni 2021 von einer schweren Handgelenksverletzung. Glücklicherweise nimmt er sein Tennistraining bald wieder auf und ist zuversichtlich, von seiner Rückkehr 2022 in den nächsten zwei bis drei Monaten profitieren zu können. Sein ehemaliger Trainer Thomas Muster sorgte jedoch für eine harte Realität in Bezug auf Thiems Rückkehr.

Muster behauptete vor allem, dass sein Landsmann möglicherweise nicht vor 2023 in die oberste Spielklasse zurückkehren würde. Der Sieger von Roland Garros von 1995 erklärte weiter die Herausforderungen der Rückkehr nach einer Verletzung. “Er könnte in die Top 100 fallen”, empfohlen der Österreicher im Ruhestand über Thiem.

(Alle Zitate wurden über Google Translate vom Spanischen ins Englische übersetzt)

Thomas Muster sorgte sich um Dominic Thiems Rückkehr 2022

Als ehemaliger Profi, der ebenfalls von einer Verletzung zurückkam, sprach Muster aus Erfahrung. Als Ergebnis prognostizierte er, dass der Beginn der Saison 2022 und die ATP-Rangliste Szenario könnte Thiem am meisten schaden.

“Nächstes Jahr wird sehr schwer für ihn” sagte Muster. „Schauen Sie sich nur die Tabelle an: Wenn sich die Punkte entwickeln, wird er rund um die Nummer 60 der Welt bleiben. Wenn er das Achtelfinale der Australian Open nicht verteidigen könnte und ihm der Saisonstart schwer fällt, könnte er in die Top 100 fallen.

Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, Frankreich – 30. Mai 2021 Österreichs Dominic Thiem reagiert in seinem ersten Vorrundenspiel gegen den Spanier Pablo Andujar REUTERS / Christian Hartmann

In der Fortsetzung fügte Muster hinzu, dass Thiem es nach dem Ausbruch aus den Top 100 wohl nicht in das Hauptfeld aller Turniere schaffen könnte. „Jetzt muss er sich wieder an alles gewöhnen. “ sagte Muster.

“Es ist das Ergebnis dieser Verletzung: Sowohl beim täglichen Training als auch beim Training vor dem Spiel muss alles zuerst zurückkommen.. “

Abschließend betonte die ehemalige Nummer 1 der Welt, dass „diese Erholung nicht über Nacht erfolgen kann“. Er gab sogar sein Beispiel dafür, wie er viele Schmerzen durchgespielt hat und länger brauchte, um wieder an die Spitze zu kommen.

Wann kommt Dominic Thiem zurück?

Obwohl es viele Zweifel an seiner vorzeitigen Rückkehr gab, hat Thiem angekündigt, dass er nächstes Jahr bei den Australian Open-Vorturnieren zurückkehren wird. Außerdem freut er sich darauf, im Melbourne Park und in Zukunft sein bestes Tennis zu spielen.

Tennis – Australian Open – Melbourne Park, Melbourne, Australien, 12. Februar 2021 Der Österreicher Dominic Thiem in seinem dritten Vorrundenspiel gegen den Australier Nick Kyrgios REUTERS / Jaimi Joy

Als Finalist 2020 könnte sich das österreichische Ass besser anpassen als anderswo in Down Under. Tatsächlich muss er zu Beginn der Saison wieder Vertrauen in sein Spiel gewinnen.

Hoffentlich kommt Thiem wie er zurück und die Fans wollen ihn, mit voller Genesung und Fitness. Nur die Zeit wird zeigen, was seine Rückkehr für ihn bereithält.

