Prognose West Ham United Startelf – Southampton FC

West Ham United empfängt Southampton FC im London Stadium in einem Zweikampf in absolut schrecklicher Form. Die Hammers brauchen die drei Punkte, um mit den europäischen Qualifikationsplätzen in Kontakt zu bleiben, während Southampton die drei Punkte braucht, um den drohenden Abstieg abzuwehren.

Der Druck auf Ralph Hasenhüttl wächst. Nach einem Comeback Anfang November, das es ihnen ermöglichte, in 4 Spielen 10 Punkte zu sammeln, fuhren sie fort, indem sie in den letzten sechs Spielen nur drei holten. Er hat an der Spitze von Southampton viel überstanden, doch ein Abstiegskampf könnte für den sympathischen Österreicher der letzte Strohhalm sein.

Hammers-Manager David Moyes hat als Manager eine unglaubliche Bilanz gegen die Saints. Er verlor nur zweimal gegen den South Coast Club. Einmal im Jahr 2002, als er für Everton verantwortlich war, und einmal im Jahr 2017, als er für Sunderland verantwortlich war.

West Ham v Southampton für die Info:

Anstoßzeit: 26. Dezember 2021 15:00 Uhr GMT

Formleitfaden (alle Wettbewerbe): West Ham (LDWDL) Southampton (LDDLD)

So könnte meiner Meinung nach das Start-Xi der Hammers am zweiten Weihnachtsfeiertag 2021 aussehen.

Lukasz Fabianski wird nach einer Pause für das Viertelfinale des Carabao Cup im Tor starten. Er war in dieser Saison großartig, aber wie der Rest des Kaders hat er in den letzten Wochen etwas an Form verloren.

Issa Diop und Craig Dawson werden als Innenverteidiger aufgestellt. Mit wenigen anderen Senior-Optionen ist dies der einfachste Teil meiner Vorhersage. Ben Johnson dürfte wohl hinten anfangen. Sein Comeback ist ein riesiger Schub und ich denke, er wird hier den linken Verteidiger ersetzen. An der gegenüberliegenden Abwehrflanke wird wahrscheinlich Vladimir Coufal stehen.

Er steht wieder zur Auswahl, nachdem er seine Sperre für den Platzverweis im letzten Ligaspiel des Vereins verbüßt ​​hat.

Declan Rice und Tomas Soucek werden das Rückgrat des defensiven Mittelfeldspielers bilden. Über diese beiden gibt es nicht genug zu sagen, was ich nicht schon gesagt habe. Sie sind fast das perfekte Duo für diese Rolle. Pablo Fornals wird als zentraler offensiver Mittelfeldspieler vor diesen beiden spielen.

Manuel Lanzini wird wahrscheinlich auf dem linken Flügel weitermachen, während Andriy Yarmolenko auf der rechten Seite einsteigen wird, nachdem Nikola Vlasic Mitte der Woche nichts unternommen hat, um seinen Ruf gegen die Spurs zu verbessern. Jarrod Bowen wird der Mittelpunkt des Angriffs sein.

Er hat in der Pokalniederlage gegen die Spurs mit einem großartigen Tor gezeigt, was er kann.

Vor einem Monat wäre es eine einfache Entscheidung gewesen, aber der Zauber von West Hams Auftritten ist verschwunden. Ich wähle hier einen Druck, der für niemanden von Nutzen sein wird.

