Schul-Shooter-FPS-Spieler geben nach Fury mangelndes Fingerspitzengefühl zu

Bildschirmfoto : Interaktives Vakuum

Ende Dezember Void Interactive, Schöpfer des nächsten Taktikspiels Bereit ist oder nicht, verlor plötzlich seinen Schnittpartner. Obwohl dies zu diesem Zeitpunkt nicht direkt bestätigt wurde, deuteten Online-Spekulationen stark darauf hin, dass der Umbruch im Ego-Shooter auf einen kürzlichen offiziellen Austausch mit Fans zurückzuführen war, bei dem ein Arbeiter angewidert wiederholte, dass die Welt „besser glauben“ würde, dass das Spiel „läuft“. um eine zuvor ausgeschriebene Stufe des Schulschießens einzubeziehen. Und jetzt, Tage nachdem die Wut über diese Geschichte ausgebrochen ist, hat das Studio eine gemessenere Aussage über ihren Gesamtansatz und die Philosophie hinter dem Spiel veröffentlicht.

Im frühen Zugriff, das beliebte Spiel auf Steam Bereit ist oder nicht Versetzt Sie in die Lage eines Elite-SWAT-Teams, das geschickt wird, um Situationen mit hohem Einsatz zu übertragen, beispielsweise wenn jemand als Geisel gehalten wird. Vermutlich würde ein Level, auf dem ein Schul-Shooter ein Klassenzimmer terrorisiert, unter Gaming fallen.Mechanisch und sogar konzeptionell ist dies eine ziemlich gängige Idee in Videospielen, wobei militärische Taktikspiele ein eigenes Genre bilden. Spiele können Sie dazu bringen, beide Seiten von Konflikten wie diesen zu spielen. Typischerweise stellen Videospiele jedoch Situationen dar oder beinhalten sie, an denen Erwachsene und nicht Kinder beteiligt sind. Sie könnten zum Beispiel ein Videospiel spielen, in dem Sie eine Bank überfallen sollen, was dann einen sorgfältigen Plan zur Geiselnahme erfordert.

Das Problem ist wohl nicht das eigentliche Thema, sondern es besteht die Sorge, dass dieses spezielle Studio in der Lage sein wird, ein so heikles Thema mit der Anmut zu behandeln, die es erfordert, wenn man bedenkt, wie hart einige Entwickler an dem Spiel arbeiten. Medien für Bereit ist oder nicht erweckte bei manchen auch kein Vertrauen. Ein Trailer zum Spiel zeigt alles: Männer, die sich tapfer bücken, um Kinder zu retten, Klassenzimmerschreibtische blitzen und eine kaputte Leuchtreklame mit der Aufschrift ANAL.

Und so glauben manche Leute nicht ganz, dass Void Interactive das vorgeschlagene Thema mit ausreichender Sorgfalt behandeln wird, was erklären könnte, warum die Entwickler an Heiligabend ein langes Statement abgeben.

Die Clifftop Notes-Version besagt, dass das Team erkennt, dass die Idee eines Schulschießens starke Reaktionen hervorruft, aber sie tun ihr Bestes, um das Thema gut anzugehen.

„Void Interactive hat sich eindeutig dazu verpflichtet, wirkungsvolle, qualitativ hochwertige Inhalte bereitzustellen, die andere Mainstream-Softwareentwickler aufgrund kultureller Konventionen und Normen möglicherweise vermeiden“, heißt es in dem Hinweis.

Er fährt fort, dass sie die Kommentare zwar schätzen, das Publikum jedoch keinen Einfluss auf das haben wird, was sie tun. Das Studio werde jedoch „die Arbeit engagierter Strafverfolgungsbeamter auf der ganzen Welt ehren und hat nicht die Absicht, feige kriminelle Handlungen zu verherrlichen“.

Es geht weiter:

Wir sind bestrebt, ein Maß an Authentizität und Realismus in unserem Videospiel zu fördern. Bereit ist oder nicht, die ein schwieriges Thema beinhaltet. Wir verstehen, dass dies eine gewisse Verantwortung erfordert – gegenüber unseren Fans und unserer Community, ja, aber auch gegenüber denen, die von den traumatischen Ereignissen berührt wurden, auf die die Strafverfolgungsbehörden zu oft reagieren. Seien Sie versichert, unser Ziel ist es, alles zu verwalten Bereit ist oder nichtist mit dem Gewicht und dem Respekt zufrieden, den es verdient. Wir mussten kürzlich einige Teammitglieder an die Sorgfalt erinnern, die bei der Diskussion dieses Materials jetzt und fortlaufend erforderlich ist.

In dem Memo heißt es weiter, dass Schule ein wichtiger Aspekt unseres täglichen Lebens ist, weshalb der Spieleentwickler versuchen möchte, diejenigen zu ehren, „die von diesen Tragödien der realen Welt berührt wurden, mit einer Darstellung, die nicht trivialisiert“. ihre Erfahrungen.

Laut der offiziellen Steam-Spieleseite hat sich Void Interactive mit der Polizei auf der ganzen Welt beraten, um das Spiel zu entwickeln größten Schulbezirke in den Vereinigten Staaten, gab es seit den Protesten gegen Black Lives Matter konzentrierte Bemühungen, die Polizeipräsenz an einigen Schulen zu unterdrücken. In eine Studie von 25 Schulschießereien, Krisen dieser Art wurden nicht durch einen Offizier gelöst, sondern durch das Personal, das den Angreifer entwaffnete, oder durch die Schützen, die sich selbst entschieden, aufzuhören.