Prinz Harry sieht aus wie sein Großvater Prinz Philip in seinen 30ern

Mit seinem buschigen roten Bart, den blauen Augen und dem frechen Lächeln könnte der schneidige Soldat Prinz Harry sein.

Aber der Star dieses Vintage-Titels des Paris Match-Magazins ist tatsächlich ihr Großvater Prinz Philip mit 36 ​​Jahren.

Der königliche Fotograf Chris Jackson bemerkte die bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen dem Duo zum ersten Mal, als er 1957 eine Ausgabe des französischen Magazins entdeckte, in der der Herzog von Edinburgh das tropische Gewand des Blues und Royal, ein Kavallerieregiment der britischen Armee, trug.

Jackson Reposted Titelbild über das Wochenende schrieb ich: „Heute habe ich mich an diesen unglaublichen Jahrgang erinnert @parismatch_magazine ab 1957 habe ich vor einigen Jahren erworben. Ich war überwältigt, sobald ich es entdeckte. Es erinnert mich immer an die einzigartigen und historischen Bezugspunkte der königlichen Fotografie. Das Deckblatt zeigt einen unglaublich höflichen Prinzen Philip auf Tour mit der Königin.

Es wird angenommen, dass das Foto von Prinz Philip von einem Schwarz-Weiß-Negativ eingefärbt wurde – aber der Hautton, die Augenfarbe und das Gesichtshaar des Herzogs sind fast identisch mit denen von Harry. Harry zog sogar die gleiche Uniform an – eine der 22 offiziellen Kleiderbestellungen für die Blues and Royals – 2012 während eines Besuchs auf den Bahamas im Rahmen einer Diamond Jubilee Tour.

Prinz Philip auf dem Cover eines Paris Match Magazins von 1957. Paris Match

Das Cover der Zeitschrift wurde im selben Jahr veröffentlicht, als Philip von seiner Frau, Königin Elizabeth II., Den Stil und den Titel eines Prinzen erhielt.

Harry ist derzeit zum ersten Mal seit seinem Ausscheiden aus der königlichen Familie im letzten Jahr in Großbritannien. Wie Seite 6 enthüllte, er bleibt bei seiner Cousine Prinzessin Eugenie, ihr Ehemann Jack Brooksbanks und ihr Enkel August im Frogmore Cottage in Windsor vor der Beerdigung von Prinz Philip am Samstag.

Prinz Harry trägt 2012 das tropische Gewand des Blues und Royal, eines Kavallerieregiments der britischen Armee. Getty Images

Montag, Harry Tribut gezahlt to sein Großvater, starb am Freitag im Alter von 99 Jahrenunter Berufung auf seinen “Charme” und seinen “schnellen Witz” – er erinnerte sich an ihn als “Grillmeister” und “Scherzlegende”.

Harry beendete seine Aussage mit “Per Mare, Per Terram” – dem Motto der Royal Marines des Vereinigten Königreichs, was “Auf dem Seeweg, auf dem Landweg” bedeutet.