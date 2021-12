Polizei von Hongkong durchsucht Online-Medien, Festnahme 6

HONGKONG (dpa) – Die Polizei von Hongkong hat am Mittwoch das Büro eines Online-Medienunternehmens durchsucht, nachdem sie sechs Personen festgenommen hatte, die sich zur Veröffentlichung einer aufrührerischen Veröffentlichung verschworen hatten.

An der Durchsuchung beteiligten sich mehr als 200 Polizisten, teilte die Polizei mit. Sie verfügten über einen Haftbefehl zur Beschlagnahme relevanter journalistischer Dokumente im Rahmen eines im vergangenen Jahr erlassenen nationalen Sicherheitsgesetzes.

Die sechs Männer wurden am frühen Mittwoch im Rahmen einer Verbrechensverordnung aus der Kolonialzeit festgenommen, weil sie sich zur Veröffentlichung einer aufrührerischen Veröffentlichung verschworen hatten, und ihre Wohnungen wurden durchsucht, teilte die Polizei mit.

Laut der lokalen South China Morning Post verhaftete die Polizei einen aktuellen Redakteur und ehemaligen Redakteur von Stand News sowie vier ehemalige Vorstandsmitglieder, darunter die Sängerin und Aktivistin Denise Ho und die ehemalige Gesetzgeberin Margaret Ng.

Die Polizei hat die Festgenommenen nicht identifiziert.

Stand News veröffentlichte am frühen Mittwoch ein Video auf Facebook, das Polizisten im Haus des stellvertretenden Redakteurs Ronson Chan zeigt, um das mutmaßliche Verbrechen zu untersuchen. Chan, der auch Präsident der Hong Kong Journalists Association ist, wurde laut der South China Morning Post nicht festgenommen, sondern zum Verhör genommen.

Die Festnahmen erfolgen, als die Behörden gegen abweichende Meinungen in der halbautonomen chinesischen Stadt vorgehen. Die Polizei hat am Dienstag den ehemaligen Zeitungsredakteur Jimmy Lai wegen Volksverhetzung angeklagt. Die Zeitung Apple Daily schloss ihre Türen, nachdem ihre Vermögenswerte eingefroren wurden.

Anfang dieses Jahres gab Stand News bekannt, dass es aufgrund nationaler Sicherheitsgesetze Abonnements aussetzen und die meisten Meinungsartikel und Kolumnen von seiner Website entfernen wird. Sechs Mitglieder des Verwaltungsrats waren ebenfalls aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Benedict Rogers, Mitbegründer und CEO der Nichtregierungsorganisation Hong Kong Watch, sagte, die Festnahmen seien „nichts weniger als ein totaler Angriff auf die Pressefreiheit in Hongkong“.

„Wenn eine durch das Grundgesetz Hongkongs garantierte freie Presse als ‚aufrührerisch‘ bezeichnet wird, ist dies ein Symbol dafür, wie schnell diese einst große und offene internationale Stadt kaum mehr als ein Polizeistaat geworden ist“, sagte er.

Die Verhaftungen am Mittwoch folgten auch der Entfernung von Skulpturen und anderen Kunstwerken vom College-Campus letzte Woche. Die Werke unterstützten die Demokratie und erinnerten an die Opfer des chinesischen Vorgehens gegen demokratische Demonstranten auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking im Jahr 1989.