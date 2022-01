Pokémon Legends: Arceus führt Amazons „Bestseller“-Chart an, wenig überraschend

Vor der Ankunft von Pokémon-Legenden: Arceus morgen für die Switch ist das Spiel in bestimmten Teilen der Welt bei Amazon bereits ausverkauft.

Sowohl auf den Amazon-Webseiten in den USA als auch in Großbritannien sind physische Kopien des Spiels vorübergehend nicht vorrätig. Sogar der Verkauf digitaler Codes entwickelt sich recht gut. Das Spiel ist derzeit der meistverkaufte Nintendo Switch-Titel auf der Website und führt in beiden Regionen derzeit auch die Charts als das meistverkaufte Videospiel (über alle Plattformen hinweg) an.

Um fair zu sein, alles, was mit Pokémon zu tun hat, verkauft sich wie warme Semmeln – und es war auch ein relativ ruhiger Start in das Jahr in Bezug auf Blockbuster-Veröffentlichungen. Viele andere große Spieleveröffentlichungen sind für Februar oder später geplant. Die Amazon-Verkäufe des neuen Pokémon-Spiels erstrecken sich auch auf andere Teile der Welt – wie der Twitter-Nutzer betonte @So_Ätherisch:

MEISTVERKAUFTE SPIELE BEI ​​AMAZON WELTWEIT: Pokemon Legends Arceus (Vorbestellungen) 3 Tage vor der Veröffentlichung #PokemonLegendsArceus verkauft sich wahnsinnig gut: USA #1 (= meistverkauftes Spiel in den USA)

Japan Nr. 1

Frankreich #1

Deutschland #1

Spanien #1

Italien #1

Großbritannien Nr. 1

Kanada #1

Australien #1#NintendoSwitch pic.twitter.com/10JtQHd1Y5 — 🌟 Ezereal 🌟 (@So_Ethereal) 25. Januar 2022

Zugegeben, es könnte für Pokémon Legends: Arceus ein ziemlich harter Kampf werden, um mit den Verkäufen bestimmter anderer Pokémon-Veröffentlichungen auf Switch mitzuhalten, da dies ein einzelnes Spiel und keine zwei separaten Versionen ist.

In den letzten Wochen war auch Legends auf der Empfängerseite Leaks und Dataminen. Glücklicherweise scheint dies dem Start des Titels aber nicht geschadet zu haben die bewertungen waren recht positiv.

Hast du Pokémon Legends: Arceus vorbestellt? Hinterlasse unten einen Kommentar.