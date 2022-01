Dominic Thiem erleidet einen weiteren Verletzungsrückschlag – bringt seine Cordoba-Open-Rückkehr in die Schwebe

Dominic Thiem galt einst als eine der heißesten Aussichten im Herrentennis. Der Österreicher hatte sich 2020 die Krone aufgesetzt, als er die US Open holte, und es wurde als die Zeit eingeläutet, in der die nächste Generation so richtig durchstarten würde. Er schlug den Deutschen Alexander Zverev in einem Thriller mit fünf Sätzen und gewann seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Darüber hinaus wurde es im selben Jahr auf Platz 3 eingestuft. Er gewann mehrere Titel, bevor er die US Open-Krone holte. In letzter Zeit kämpfte der Österreicher jedoch mit einer Handgelenksverletzung, die ihn seit Juni letzten Jahres von der Tour fernhielt.

Dominic Thiem erleidet einen weiteren Verletzungsrückschlag

Der 28-Jährige hatte sich entschieden, an den Cordoba Open im argentinischen Cordoba teilzunehmen, nachdem er die Australian Open verpasst hatte. Der Österreicher hoffte auf ein solides Comeback nach langer Verletzungspause.

PARIS, FRANKREICH – 30. MAI: Dominic Thiem aus Österreich reagiert während des Spiels gegen Pablo Andujar aus Spanien in der ersten Runde des Herreneinzels beim French Open-Tennisturnier in Roland Garros in Paris, Frankreich am 30. Mai 2021. (Foto von Agentur Mustafa Yalcin/Anadolu über Getty Images)

Dominic Thiem begab sich auf die Sandplätze, um mit den Vorbereitungen für sein erstes Turnier der Saison 2022 zu beginnen, konnte jedoch aufgrund von Handgelenksproblemen nur fünf Minuten trainieren. Dadurch ist sein Debüt beim ATP-250-Turnier in Cordoba fraglich.

Österreichisches Team später Bestätigt dass die neue Verletzung nichts mit dem alten Handgelenksproblem zu tun hatte und dass das Comeback noch andauerte. Bei den Cordoba Open, die auf Sand ausgetragen werden, wäre Thiem der zweitgesetzte hinter Lokalmatador Diego Schwartzman.

Bei den Mallorca-Meisterschaften im Juni letzten Jahres zog sich der 28-Jährige gegen den Franzosen Adrian Mannarino eine Handgelenksverletzung zu. Dies zwang ihn, in der ersten Runde dieses Turniers aufzugeben. Seitdem fällt der Österreicher aus. Außerdem seine Ranglisten Infolgedessen wurde er schwer geschlagen und fiel aus den Top 10 heraus.

Aber der ehemalige US Open-Champion würde in dieser Saison gerne Wiedergutmachung leisten. Kann er die Verletzungsprobleme ignorieren und in diesem Jahr ein starkes Comeback feiern? Teilen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren unten mit.