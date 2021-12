Pokémon Legends: Arceus enthüllt Hisuian Voltorb

Abonnieren Nintendos Leben zu

Aktualisieren [Fri 10th Dec, 2021 00:15 GMT]: The Pokémon Company hat Hisuian Voltorb offiziell enthüllt – mit einem speziellen Trailer. Zum Feiern wird es auch einen speziellen animierten Kurzfilm geben.

„Hisuian Voltorb sieht den Pokébällen in der Hisui-Region sehr ähnlich. Dieses Pokémon ist immer gut gelaunt und hat einen freundlichen Charakter. Es entlädt jedoch seine gespeicherte Elektrizität, wenn es aufgeregt ist, sodass es Menschen und Pokémon häufig schockt, wenn sie aufgeregt sind . Nähe.“

Originaler Artikel [Thu 9th Dec, 2021 03:30 GMT]: Das offizielle Pokémon Legends: Arceus Die Website scheint etwas zu necken, das mit Pokébällen zu tun hat.

Wenn Sie herausfinden möchten, was es ist, müssen Sie Ball Guy helfen, alle seine Bälle einzusammeln (und einige explodieren). Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, was hier vor sich geht, sieht es so aus, als ob The Pokémon Company zu einer möglichen Enthüllung führt.

Meine Freunde, da ist … etwas, das ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen. Erinnerst du dich an die Überraschung, von der ich dir erzählt habe? Nun … wenn Sie es berühren, wird es sich selbst zerstören. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie meine Pokéball-Sammlung sammeln! https://t.co/FvZVXIejCp – Der Balltyp pic.twitter.com/5SwAxm3LZO -Pokémon (@Pokemon) 9. Dezember 2021

Eine populäre Theorie und vielleicht eine naheliegende Vermutung ist, dass sie die Hisuan-Formen der explosiven Pokémon Voltorb und Elektrode vom Typ Pokéball neckt, die schließlich in Pokémon Legends: Arceus vorkommen könnten.

Wenn Sie mithelfen möchten, diese Überraschung freizuschalten, können Sie zum offizielle Website des Spiels. Wenn wir erfahren, was hier los ist, werden wir Sie auf jeden Fall darüber informieren.