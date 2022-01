NHL: Marco Rossi debütiert mit Wild Win in Boston

Marco Rossi Endlich ist er NHL-Spieler!

Der Vorarlberger gibt sein Minnesota Wild-Debüt für die Boston Bruins als achter Österreicher in der weltbesten Eishockey-Liga und kann mit einem 3:2-Sieg rechnen.

Vor den Augen seiner angereisten Eltern wird das Center von Trainer Dean Evason mit Marcos Foligno und Kevin Viala am Start verbunden und braucht nur wenige Augenblicke, um aufzufallen: weniger als zwei Sekunden nach Beginn seiner ersten Vierteljahre startet der 20 -Jähriger wird durch Mike Riley stolpert, was Rossi sofort mit einem Elfmeter schimpft. Es wird auch in der ersten Powerplay-Formation links von der blauen Linie verwendet.

Am Ende des Spiels erzielte Rossi 16:19 Minuten Eiszeit – davon 6:22 Minuten in starkem Spiel – zwei Torschüsse, ein Treffer, ein schneller Sprint, gewann drei seiner neun Spiele und zwei Minuten Schuss. , was er zu Beginn der dritten Periode mit jemandem machte, wurde eine leichtfertige Berufung gegen Brandon Carlo erhoben.

Doch der Star raubt ihm die Nummer eins Matt Boldy: Der US-Amerikaner, ein Jahr zuvor von Rossi auf Platz 12 rekrutiert und im Bostoner Vorort Millais aufgewachsen, erzielte in seinem ersten Spiel den Siegtreffer (Platz 53). Der 20-Jährige ist auch im mittleren Drittel Russlands zu finden.

Zuvor übernahmen Kirill Kaprizov (16./PP) und Nico Storm (17./PP) dank Taylor Hall (7./PP) schnell die Führung für die Bruins. Über Brad Marchand (56./PP) konnten die Gastgeber das nächste Tor der Schlussphase erzielen. Kaprizov sollte in der Mitte des Drittels verletzt herauskommen.

Den nächsten Einsatz könnte Rousey in der Nacht von Samstag auf Sonntag (2 Uhr) im Rückspiel gegen die Washington Capitals holen.

