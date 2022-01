Italien 2 – 1 Österreich

Federico Chiesa und Matteo Pessina trafen in der Verlängerung, um Italien ins Viertelfinale der Euro 2020 zu schicken – aber Außenseiter Österreich versetzte den Azzurri beim 2:1-Sieg in Wembley am Samstagabend einen Schrecken.

Die Einwechselspieler schossen in der 95. und 105. Minute der Verlängerung aus spitzem Winkel ins Tor, um Italien in Führung zu bringen, doch der eingewechselte Österreicher Sasa Kalajdzic (104.) bereitete vor den italienischen Fans im Stadion vor den letzten sechs Minuten ein nervöses Spiel vor. keuchte, als Michael Gregoritsch in den letzten Augenblicken knapp am Tor vorbei schoss.

Die Leistung war weit von dem entfernt, was man von einer italienischen Mannschaft erwartet hatte, die während der gesamten Gruppenphase beeindruckt hatte, aber schließlich verlängerte sie ihre ungeschlagene Serie auf 31 Spiele und kann sich nun auf ein verlockendes Duell mit Belgien oder Portugal am Freitagabend freuen. in München.

Diese Aussicht sah Mitte der zweiten Hälfte des Spiels ernsthaft zweifelhaft aus. Italien hatte in einem brillanten 45-minütigen Eröffnungsspiel durch Ciro Immobile das Holzwerk durch Ciro Immobile getroffen, aber sie waren nach der Pause schlampig und ein inspiriertes Österreich – das in seiner ersten EM-K.o.-Runde spielte – sah das Tor des Kopfballs von Marko Arnautovic dramatisch ausgeschlossen wegen Abseits durch VAR.

Österreich hat endlich einen Weg an Gianluigi Donnarumma vorbei gefunden – das erste Gegentor, das die Mannschaft von Roberto Mancini in 12 Spielen kassiert hat, und damit einen Teil des italienischen Rekords verloren –, aber es war zu spät, und Italien ist jetzt in einem Test gegen einen der beiden Favoriten von Österreich weiter Der Wettbewerb. nächste Woche.

Wie Italien Österreich endgültig losgeworden ist…

Italien hatte seine Gruppenspiele in Rom ausgetragen, aber Wembley war am Samstagabend eigentlich ein italienisches Stadion, dessen Fans den österreichischen Fans zahlenmäßig weit überlegen waren, und nach der Nationalhymne der Azzurri lachten diese italienischen Fans fast sofort über Arnautovic, der verwarnt worden war . innerhalb von zwei Minuten für ein Foul an Nicolo Barella.

Bild:

Schiedsrichter Anthony Taylor zeigt dem Österreicher Marko Arnautovic die Gelbe Karte



Nach einem hektischen Start sah Domenico Berardi einen abgeblockten Schuss, Leonardo Spinazzola schoss vom kurzen Pfosten ins Aus und Lorenzo Insigne schoss mit einem Schlenzer in die Arme von Daniel Bachmann, als Italiens Qualität zu glänzen begann .

READ "Noch nicht zu beschreiben": Vater unsicher über Dominic Thiems Rückkehr zu den US Open 2021 Team-Neuigkeiten Marco Verratti behielt seinen Platz vor Manuel Locatelli und Francesco Acerbi ersetzte den verletzten Kapitän Giorgio Chiellini, ansonsten kehrte Italien zum Team zurück, das die Schweiz im zweiten Gruppenspiel besiegte.

Österreich ist seit dem letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine unverändert geblieben.

Barella feuerte in der 16. Minute unnötig direkt auf Bachmann und Italien wurde auf der anderen Seite fast bestraft, als Arnautovic einen Konter von der Strafraumkante schoss, aber sein kraftvoller Schuss kam zu spät und flog über die Latte von Donnarumma.

Konrad Laimer verpasste in der Pause eine weitere Chance, als sein Pass von Leonardo Bonucci abgeschnitten wurde, als Österreich mit drei zu zwei ging, aber Italien blieb in Führung, wobei Immobile in 32 Minuten einen feinen Schuss aus 25 Metern gegen das Holzwerk abfeuerte.

Bild:

Der Italiener Ciro Immobile reagiert, nachdem er eine Torchance verpasst hat



Spinazzola hatte einen munteren Elfmeter, als er versuchte, durch eine Menge österreichischer Verteidiger zu fahren, und sah dann einen parierten Schuss um den Pfosten, als die Uhr auf 45 Minuten zuging – aber in der ersten Halbzeit gab es für die dominierenden Italiener keine Chance. .

Nach der Pause drehte sich das Blatt jedoch um, als Arnautovic ins Aus schoss, David Alaba einen Freistoß von der italienischen Strafraumgrenze knapp über die Latte beugte und Marcel Sabitzers Schuss von Bonucci abgefälscht wurde, nachdem der Innenverteidiger eine Ecke geköpft hatte am anderen Ende.

Für die Favoriten war es ein schwacher Start in die zweite Halbzeit gewesen, und unglaublicherweise sahen sie aus, als wären sie in Rückstand geraten, als Arnautovic aus kurzer Distanz auf Alabas Schlenzer einköpfte. Eine VAR-Überprüfung ergab jedoch, dass der ehemalige Mann von West Ham gerade ins Abseits gewichen war, und das Tor wurde den wilden Feierlichkeiten der italienischen Fans zugeschrieben.

Italien prallte mit einem Weitschuss des eingewechselten Manuel Locatelli und einem Schuss von Insigne am Tor ab, wirkte aber weiterhin verletzlich in der Abwehr, wobei österreichische Elfmetereinsprüche ignoriert wurden, als Pessina Stefan Lainer nach einem Freistoß erwischte .

Auf der anderen Seite verpasste Berardi einen spektakulären Scherenstoß, als er in der 83. Minute Zeit hatte, den Ball fallen zu lassen, und Österreich wehrte sich mit einem späten Freistoß, um das Spiel in die Verlängerung zu schicken.

Bild:

Federico Chiesa schießt aufs Tor



Italien war jedoch in dieser zusätzlichen halben Stunde aufgeladen, und nachdem Chiesa von der rechten Seite des Strafraums einen direkten Schuss auf Bachmann abgab, machte er einen Moment später keinen Fehler und nahm eine zusätzliche Berührung in den Strafraum, bevor er den Torhüter traf.

Das Tor brach Österreichs Widerstand, und nachdem ein Insigne-Freistoß gut abgewehrt worden war, brachte Pessina Italien an den Rand und schoss nach einem Gerangel im Strafraum ins Tor.

Gregoritsch parierte hervorragend gegen Donnarumma und Sabitzer feuerte weit, als Österreich versuchte, etwas spät zu retten, und sie bereiteten einen unglaublich dramatischen Abschluss vor, als Kalajdzic nach einer Ecke auf den kurzen Pfosten köpfte.

Es war das erste Gegentor Italiens seit 1.168 Minuten, und Österreich stand kurz vor dem Ausgleich, als Gregoritsch in den letzten Sekunden das Tor verfehlte.

Aber der Vollzeitpfiff löste Jubel bei italienischen Spielern und ihren Fans aus, die hoffen, für das Halbfinale nach Wembley zurückzukehren.

Was die Manager sagen…

Italiens Trainer Roberto Mancini: „Wir wussten, dass wir leiden mussten, weil Österreich die typische Mannschaft ist, die es uns nicht erlaubt, gut zu spielen. Die Ersatzspieler haben für uns den Unterschied gemacht, aber alle haben heute Abend ihr Bestes gegeben. Ich bin glücklich, weil die Jungs alles gegeben haben, um zu gewinnen auch wenn wir müde waren.“

Österreichs Cheftrainer Franco Foda: „Wir sind natürlich alle enttäuscht. Aber ganz Österreich kann stolz auf diese Mannschaft sein. Zuerst wollten wir hoch angreifen, aber Italien war zu stark und konnte sich durch unsere Presse durchkämpfen. So viele Komplimente habe ich noch nie bekommen ein Gegner.

„Es war erstaunlich, wie das Team ihn in der Verlängerung am Leben gehalten hat. Es war ein großartiges Spiel. Sie haben in 120 Minuten gesehen, dass das eine sehr reife Leistung war. Jetzt geht es darum, das zu untermauern, wenn wir im September zurückkommen. Sie haben gesehen, dass das war hungrig und hatte gute Laune und einen guten Plan. Ab September müssen wir uns so gut wie möglich vorbereiten, denn wir wollen zur WM nach Katar fahren.“

Optat-Statistiken – Italien in der Verlängerung gut

Es war Italiens achtes Spiel bei der Europameisterschaft, das in die Verlängerung ging, mehr als jedes andere Team in der Geschichte des Wettbewerbs. Ihre beiden Tore heute Abend waren ihre ersten Tore in den zusätzlichen 30 Minuten.

Nach Frankreich gegen Portugal im Jahr 1984 war es erst das zweite Spiel in der Geschichte der Europameisterschaft, in dem bis zu drei Tore in der Verlängerung erzielt wurden.

Nach nur zwei Torschüssen in 90 Minuten erzielte Italien in den ersten 15 Minuten der Verlängerung vier Torschüsse, darunter beide Tore.

Sasa Kalajdzics Tor für Österreich war das erste Gegentor Italiens seit Oktober 2020 und beendete damit eine Serie von 19 Stunden und 28 Minuten für die Italiener.

Obwohl Marco Verratti bisher nur 157 Minuten bei der Euro 2020 gespielt hat, hat er mehr Chancen als jeder andere Spieler für Italien kreiert (9).

Und danach?

Italien trifft am Freitagabend in München im Viertelfinale der Euro 2020 auf Belgiens Sieger gegen Portugal.