Petition: Fans wollen Amber Heard in “Aquaman 2” nicht

Könnte Amber Heard ihre Rolle in “Aquaman 2” verlieren?

Eine Petition gegen die Schauspielerin hat jetzt die 1,5-Millionen-Marke überschritten.

Ex Johnny Depp in “Fantastic Beasts 3” anerkannt.

Johnny Depp muss wegen seiner Ex-Beziehung Amber Heard und die damit verbundenen, Gerichtsverfahren verloren sein Job in “Fantastic Beasts 3” ein Mads Mikkelsen müssen abtreten.

Gehört hingegen, der auch in den Beschreibungen vor Gericht nicht gut davongekommen ist, wird in gezeigt “Aquaman 2” weiterhin da sein – eine Tatsache, dass in einem Online-Petition mit dem Titel “Amber Heard aus ‘Aquaman 2’ entfernt” jetzt vorbei 1,5 Millionen Menschen wütend. So viele haben die Bitte einer Frau angerufen Jeanne Larson bereits virtuell unterschrieben.

Unterstützer der Petition erschießen Amber Heard

Der Grund für die Petition “Change.org”: Gehört war auch von Depp das häusliche Gewalt verurteilt, hatte Unwahrheiten über ihren Ex-Mann verbreitet und war auch schon früher gegen ihre Ex-Freundin Tasya Van Ree fühlbar werden.

Grund genug, von der Fortsetzung der DC-Adaption zu hören Filmstudio Warner Bros. ausgeschlossen, so die Meinung der Unterstützer der Petition. Bisher ohne Erfolg soll Heard weiterhin als Ozeanbewohner an Meras Seite leben Jason Momoa Ich bin “Aquaman” -Sequel zurückgeben.

“Aquaman 2”: Amber Heard will nicht nachgeben

Heard erzählte dem US-Magazin vor einigen Wochen “Wöchentliche Unterhaltung”Ich freue mich darauf, wieder in die Rolle zurückzukehren: “Ich bin super glücklich mit der Fanliebe und wie viel Anerkennung ‘Aquaman’ erhalten hat und das bedeutet Aquaman und Mera wird zurückkehren. “Sie hoffen, dass die Produktion im kommenden Jahr beginnen wird.

Der zweite Teil wurde jedoch noch nicht von Warner Brothers und DC Entertainment genehmigt, und sie haben es auch nicht getan Besetzung wurde noch nicht offiziell bestätigt.

