Penske kämpft um die Qualifikation für den Indy 500 2021

Es ist endlich da. IndyCar ging auf die Strecke, um sich für den Indianapolis 500 zu qualifizieren, der am kommenden Wochenende stattfinden wird. Es gab Action, es gab Drama und wir werden Sie wissen lassen, was Sie wissen müssen.

Das heutige Qualifying definiert die Positionen 10 bis 30, die alles außer den oberen drei und unteren Reihen des Gitters enthalten. Somit sind die 35 Piloten auf dem Gitter montiert, um sich anzustrengen.

Wenn Sie eine kurze Auffrischung darüber benötigen, wie sich Indy qualifiziert, kann ich Ihnen keine Vorwürfe machen, es ist ganz anders als bei jedem anderen Track. Anstelle einer schnellen Runde fahren die Fahrer vier schnelle Runden. Der Durchschnitt dieser Rundengeschwindigkeiten ist Ihre Qualifikationsgeschwindigkeit (und je schneller Sie fahren, desto qualifizierter werden Sie natürlich sein). Dies ist eine Übertragung aus alten Zeiten, aber es macht viel Spaß, da es Fahrer und Teams dazu zwingt, ein längerfristiges Setup zu erstellen. Wenn Sie eine einzige schlechte Runde haben, geht Ihr gesamter Qualifikationsversuch bergab.

Und die Reihenfolge der Qualifikation ist etwas komplex. Jedes Auto hat die Chance, sich zu qualifizieren, und dies wird nach dem Prinzip “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” festgelegt. Sie können sich so oft qualifizieren, wie Sie möchten. Wenn Sie jedoch eine zweite Runde absolvieren, haben Sie zwei Möglichkeiten: die Überholspur oder die normale Spur. Auf der normalen Spur warten Sie nur darauf, dass sich die Piloten vor Ihnen qualifizieren, und gehen dann raus und machen es selbst. Wenn Sie eine niedrigere Geschwindigkeit einstellen, ist alles in Ordnung, da Sie immer noch auf Ihre vorherige Sitzung zurückgreifen können. Und wenn Sie zu spät sind, um sich ein zweites Mal zu qualifizieren, ist das in Ordnung. Sie haben immer noch Ihre vorherige Geschwindigkeit.

Aber wenn du es bist verzweifelt Um es erneut zu versuchen, können Sie die Überholspur wählen. In diesem Fall wird Ihre erste Qualifikationszeit gelöscht, und im Gegenzug können Sie im Wesentlichen die Linie überspringen und sich vor allen anderen auf der normalen Fahrspur qualifizieren. Wenn Sie eine schlechtere Sitzung haben, stecken Sie mit einer langsameren Runde fest. Wenn Sie es bis zum Ende des Qualifyings nicht schaffen, haben Sie es nicht geschafft, eine Zeit festzulegen.

Morgen sehen wir sowohl das Qualifying der letzten Chance, das die letzte Reihe und die gestoßenen Fahrer bestimmt, als auch das Fast Nine Shootout, das die ersten drei Reihen bestimmt. Für das letzte Qualifying sehen wir RC Enerson, Charlie Kimball, Sage Karam, Will Power und Simona de Silvestro. Und für das Fast Nine Shootout sehen wir Scott Dixon, Colton Herta, Tony Kanaan, Ed Carpenter, Rinus Veekay, Helio Castroneves, Alex Palou, Ryan Hunter-Reay und Marcus Ericsson. Herzog für die Pole Position.

Vor diesem Hintergrund entwickelt sich die Startaufstellung für die 104. Ausgabe des größten Rennspektakels der Welt.

Reihe vier: Alexander Rossi, Ed Jones, Pato O’Ward

Reihe fünf: Pietro Fittipaldi, Felix Rosenqvist, Takuma Sato

Sechste Reihe: James Hinchcliffe, Scott McLaughlin, Graham Rahal

Reihe sieben: Conor Daly, Jack Harvey, Josef Newgarden

Reihe acht: JR Hildebrand, Santino Ferrucci, Juan Pablo Montoya

Reihe neun: Marco Andretti, Simon Pagenaud, Sébastien Bourdais

Reihe zehn: Stefan Wilson, Max Chilton, Dalton Kellett