Niederlande halten an Siegersystem gegen Österreich fest

AMSTERDAM (dpa) – Die Kritik am 3-5-2-Kader der Niederlande hat sich plötzlich gelegt.

Offensives Spiel beim 3:2-Sieg der Mannschaft gegen die Ukraine Der EM-Sonntag scheint die Debatte – zumindest vorerst – beendet zu haben, über welchen Systemtrainer Frank de Boer spielen soll.

Erwarten Sie am Donnerstag im zweiten Spiel der Gruppe C in der Johan Cruyff Arena die gleiche Aufstellung von drei Verteidigern, fünf Mittelfeldspielern – darunter Flügelspieler auf jeder Seite – und zwei Stürmern gegen Österreich.

“Ich denke, wir haben gezeigt, dass 3-5-2 auch sehr offensiv sein kann”, sagte der niederländische Verteidiger Stefan de Vrij. “In 10 Minuten hatten wir, glaube ich, sieben Schüsse.”

Einige niederländische Fans möchten, dass die Mannschaft das ihrer Meinung nach offensivste System des 4-3-3 spielt: vier Verteidiger, drei Mittelfeldspieler und drei Angreifer. Wir haben sogar ein Flugzeug gemietet um die Botschaft vor dem Spiel in der Ukraine zu vermitteln.

Die Niederländer und Österreicher haben ihren Auftakt bei der Euro 2020 gewonnen, sodass beide mit einem weiteren Sieg nach vorne fahren können. Die ersten beiden Mannschaften jeder der sechs Gruppen erreichen die K.-o.-Runde, zusammen mit den vier besten Mannschaften auf dem dritten Platz.

Österreich führt nach einem 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien die Gruppe C an in ihrem Türöffner. Es war der erste Sieg des Landes bei einem großen Fußballturnier seit 31 Jahren und der erste bei einer Europameisterschaft.

Doch die Feierlichkeiten wurden abgebrochen. Die UEFA hat Marko Arnautović am Mittwoch wegen Beleidigung eines Gegners vom Spiel in Amsterdam ausgeschlossen.

Der österreichische Trainer Franco Foda sagte, das Team sei bereits weitergezogen und habe sich auf das Spiel in Amsterdam konzentriert.

“Wir haben genug Qualität, um das auszugleichen”, sagte Foda.

Der nordmazedonische Fußballverband forderte die Sanktion von Arnautović für eine nationalistische Explosion nach einem Tor im Spiel in Bukarest. Der Verband sagte, die Tirade richtete sich gegen Ezgjan Alioski, der albanischer Abstammung ist. Arnautovićs Vater ist Serbe und seine Mutter Österreicherin.

“Es ist schade (für Österreich), weil er ein sehr guter Spieler ist”, sagte De Boer. „Österreich wird ihn vermissen. Insofern ist es für uns von Vorteil.

Zurück auf dem Platz sagte Österreichs Verteidiger Martin Hinteregger, dass sich das Spiel der Niederlande stark vom ersten Spiel der Mannschaft unterscheiden wird.

“Wir werden weniger Ball haben, aber es könnte gut sein, weil wir dadurch mehr Chancen haben, am Konter zu spielen”, sagte Hinteregger. “Die Niederlande haben unglaubliche Spieler, daher brauchen wir eine hochrangige, vereinte Mannschaft, um sich gegen ihre starken Angriffe zu verteidigen.”

Der niederländische Verteidiger Matthijs de Ligt, der das erste Spiel mit einer Leistenverletzung verpasste, hat sich erholt.

“Ja, er wird spielen”, sagte De Boer.

Wer dem Juventus-Spieler Platz machen soll, gab der Trainer nicht an. Ajax-Verteidiger Jurrien Timber, der am Donnerstag 20 Jahre alt wird, scheint am ehesten auf der Bank zu bleiben.

De Ligt sah am Mittwoch entspannt aus, als er zusammen mit seinem ehemaligen Ajax-Teamkollegen Frenkie De Jong zum Training ging.

Die Niederländer haben ihre letzten sechs Spiele gegen Österreich gewonnen. Der letzte Sieg der Österreicher gegen die Niederlande geht auf ein Freundschaftsspiel 1990 in Wien zurück – noch bevor die meisten aktuellen Spieler auf beiden Seiten geboren wurden.

Eine bemerkenswerte Ausnahme ist Torhüter Maarten Stekelenburg, mit 38 Jahren der älteste Spieler, der jemals für die Niederlande bei einem großen Turnier gespielt hat.

Stekelenburg war letzte Saison Ersatz für Ajax, bis er in die erste Mannschaft berufen wurde, als Andre Onana für ein Jahr gesperrt wurde. von der UEFA in einem Dopingfall. Vergangene Woche hat das Schiedsgericht für Sport die Sperre auf neun Monate reduziert.

Stekelenburg gab vor fast 17 Jahren ihr Länderspieldebüt und erreichte den Höhepunkt ihrer Karriere für den niederländischen Kader, der das WM-Finale 2010 in Südafrika erreichte, wo sie gegen Spanien 0:1 verlor. In einem Testspiel vor dem Turnier kehrte er erstmals seit 2016 in die Nationalmannschaft zurück.

“Wenn Sie mich zu Beginn dieser Saison gefragt hätten, ob ich der erste Torhüter der EM wäre”, sagte Stekelenburg, “hätte ich Sie ausgelacht.”

