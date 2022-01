Kader der Junioren-Weltmeisterschaft 2022 Österreich Endaufstellung

Wenn im vergangenen Jahr ein Team vom fehlenden internationalen Auf- und Abstieg profitierte, dann das österreichische Team. Ohne ein Division 1-Turnier hatten die Österreicher eine zweite Chance, sich zu beweisen und an der Spitze des U20-Eishockeys zu bleiben. Sie kehren ohne ein paar erkennbare Namen zur Junioren-Weltmeisterschaft zurück, aber das bedeutet nicht, dass sie keine interessanten Spieler haben. Ja, sie werden in jedem Spiel die Außenseiter sein, aber sie werden nach Edmonton kommen, um sich selbst und den Fans auf der ganzen Welt etwas zu beweisen.

Torhüter

Lukas Moser, Leon Sommer, Sebastian Wraneschitz.

Als Torhüter einer schwachen Mannschaft hat man zwei Möglichkeiten. Du kannst sinken, niemand wird es dir verübeln. Das Team um dich herum hat Probleme, und zu erwarten, dass der Torwart sie im Spiel hält, wäre verrückt. Die andere Möglichkeit ist schwimmen. Machen Sie etwas Besonderes trotz des Teams um Sie herum. Dies ist die Route, die Sebastian Wraneschitz nahm am Turnier 2021 teil und kehrt nun für eine zweite Dienstzeit mit der U20-Mannschaft zurück.

Er ist am besten bekannt für a 61 Rekordleistung gegen Schweden und eine Leistung von 54 Paraden gegen die Tschechische Republik. Der 5’11-geborene Wiener hat in dieser Saison nicht viel Eishockey gespielt, nur zwei Spiele mit den Victoria Royals in der WHL und ein Spiel mit den silbernen Vienna Capitals in der AlpsHL, und es war ein Kampf für ihn. Trotzdem wissen wir, wozu er fähig ist, und wenn er so abschneiden kann wie beim letztjährigen Turnier, könnte er Österreich die Chance geben, jemanden zu verärgern.

Um die Ersatzposition wird zwischen Leon Sommer und Leon Sommer gekämpft Lukas Moser. Sommer bestritt 12 Spiele für Steel Wings Linz in der AlpsHL, wo er eine Save Percentage (SV%) von 0,912 und einen Tore-gegen-Durchschnitt (GAA) von 2,28 hat, wurde aber inzwischen zu Black Wings Linz in die ICEHL berufen . Er hat dort noch kein Spiel bestritten, soll aber in dieser österreichischen Mannschaft als Ersatztorhüter dienen. Dritter Torhüter wird Moser, der in dieser Saison an den Kitzbüheler HC aus der AlpsHL ausgeliehen ist. Er war solide mit 3,65 GAA und 0,890 SV%. Die Österreicher hoffen, dass ihnen das nicht in den Sinn kommt, denn wenn doch, dann ist etwas schief gelaufen.

Verteidiger

Luca Erne, Lukas Hörl, Lorenz Lindner, Matteo Mitrovic, Lukas Necesany, David Reinbacher, Tobias Sablatting, Christoph Tialler, Martin Urbanek.

Da Stürmer und Torhüter interessante und talentierte Spieler mitbringen, wird ihr defensiver Kern wahrscheinlich ihre Schwachstelle sein. Dies ist eine sehr unerfahrene blaue Linie, die ihren Torhüterjob mit nur einem 19-jährigen Spieler etwas schwieriger machen könnte. Martin Urbanek. Er hat diese Saison in der AlpsHL gespielt und sich dort nicht besonders gut geschlagen. Der einzige Rückkehrer auf der Liste ist Lukas Necesany, der in den letzten vier Spielen des Österreichers keinen einzigen Punkt erzielte. Dieses Jahr werden sie ihn brauchen, um eine größere Rolle im Backend zu spielen.

Luca Erne ist ein weiterer Spieler, der die Hintermannschaft der Österreicher beeinflussen könnte. Erne, der derzeit in der USPHL spielt, hat sich als offensive Bedrohung erwiesen und in 21 Spielen für die Fresno Monsters 17 Punkte erzielt, darunter sechs Tore. Wenn er für dieses Team zusätzliche Offensive liefern kann, wird er ein wichtiges Mitglied bei der Jagd sein, um sicherzustellen, dass Österreich 2023 wieder bei diesem Turnier spielt.

Abgerundet wird die Abwehr mit Namen wie Lorenz Lindner, David Reinbacher, Lukas Hörl, die den meisten Eishockeyfans nicht sehr gut bekannt sein werden. Hörl verbrachte die Saison in der AlpsHL und ist ein größerer Körper, den die Österreicher in härteren Situationen einsetzen können. Auch Linder verbrachte die Saison in der AlpsHL, verbuchte in dieser Saison aber keinen einzigen Punkt. Reinbacher hat sich die höchste Liga in der Schweiz verdient und war mit dem Puck am Schläger gefährlich. Mit dem ELC Kloten in der Schweizer Liga hat Reinbacher in dieser Saison acht Punkte in 17 Spielen erzielt.

Angreifer

Luca Auer, Mathias Böhm, Tim Geifes, Max Hengelmüller, Marco Kasper, Oskar Maier, Senna Peeters, Vinzenz Rappold, Vinzenz Rohrer, Lucas Thaler, Johannes Tschurnig, Finn Van Ee, Leon Wallner.

Natürlich treten die Österreicher bei diesem Turnier als eine der weniger bekannten Nationen an. Viele Menschen haben von den besten Spielern der Kanadier, Russen, Amerikaner, Schweden und Finnen gehört, und sogar einige der anderen Teams wie die Tschechen oder die Slowaken haben erkennbare Namen. Das ist bei den Österreichern meistens nicht der Fall, vor allem nach dem Wechsel von Marco Rossi in die American Hockey League.

Auch wenn sie keine bekannten Namen haben, haben sie Spieler, die definitiv etwas bewirken können. Diese Liste würde definitiv mit beginnen Senna Peeters Halifax Mooseheads aus der Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL). Peeters erzielte in 26 Spielen 13 Punkte, darunter drei Tore für die Mooseheads. In der verkürzten Saison 2020/21 erzielte er jedoch mehr als einen Punkt pro Spielclip.

Senna Peeters von den Halifax Mooseheads (Trevor MacMillan)

Auf der faszinierenderen Seite der Dinge, Markus Kasper, der derzeit in der ersten Runde des kommenden NHL-Drafts klassiert ist, vertritt sein Land zum zweiten Mal bei den World Juniors. Es ist zwar nicht genau dieselbe Situation wie bei einigen der jungen Spieler, die mit einigen der besten Mannschaften dieses Turniers gespielt haben, aber wenn Sie Ihre Nation in so jungen Jahren auf diesem Niveau vertreten, werden die Leute darauf aufmerksam. Er möchte seinen Namen neben Thomas Vanek und Rossi als die beiden einzigen Österreicher, die in der ersten Runde des NHL-Drafts ausgewählt werden, in eine sehr exklusive Liste aufnehmen.

Siehe auch: Österreichische Juniorenweltmeisterschaft 2022, die es zu sehen gilt

Das Talent wird bei den Österreichern nicht aufhören. Ein weiterer Spieler, der das Potenzial hat, ein First-Round-Pick zu sein, ist Vinzenz Rohrer der Ottawa 67s (er ist derzeit ein B-Level-Interessent). In der Weihnachtspause liegt Rohrer mit 22 Punkten in 28 Spielen auf dem zweiten Platz im Team und hat ansonsten einen wichtigen Beitrag zum Verein geleistet.

„Wenn mir Leute diese Frage stellen, sogar meine Eltern und vor allem meine Teamkollegen, schaut man sich die Ergebnisse an und wie Österreich spielt, die Ergebnisse sind nicht die besten.“ sagt Röhrer. „Im Moment denke ich immer an unseren Cheftrainer Norm Milley (der Cameron ersetzt, während er bei den World Juniors weg ist). Er hat vor ein paar Tagen in der Umkleidekabine gesagt, als Team sollte man nicht auf die Ergebnisse schauen, sondern darauf, was man kontrollieren kann.

Vinzenz Rohrer, Ottawa 67’s (Frankie Benvenuti/The Hockey Writers)

„Ich denke, es ist eine wirklich große Sache für uns. Wenn wir wie Österreich immer auf die Ergebnisse schauen, ist das vielleicht nicht das Beste. Ich denke, wir müssen uns nur auf uns selbst konzentrieren und daran glauben, dass wir auch ein Spiel gewinnen können. Konzentrieren Sie sich so gut wie möglich auf den Prozess, den wir spielen.

Den Österreichern wird es im Vergleich zu den großen Teams sicherlich an Power fehlen, aber sie könnten nicht allzu weit hinter einigen Nationen wie der Schweiz und der Slowakei liegen. Wo sie jedoch ernsthaft fehlen könnten, ist in der Tiefenabteilung. Der Rest der Liste wird aus Spielern wie Luca Auer, Lucas Thaler, Oskar Mayer, Max Hengelmüller und Tim Geifes. Sie scheinen sehr schwer zu sein, aber hoffentlich können diese Topspieler gerade genug tun, um den Abstieg zu vermeiden.

Fazit

Ungeachtet der Anzahl talentierter Spieler in diesem österreichischen Team sind sie riesige Außenseiter, die in die World Juniors kommen. Sie sind die Abstiegskandidaten Nummer eins am Ende des Turniers, werden diesem Schicksal aber nicht kampflos begegnen. Sie haben immer mehr talentierte Eishockeyspieler entwickelt, und es wäre eine große Leistung, sich einen Platz in der Wiederholung dieses Turniers 2023 zu sichern. Sie müssen nur ein paar Spiele in der Abstiegsrunde gewinnen. Können sie das? Wir werden sehen.

