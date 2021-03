Österreichischer Versorger Verbund erweitert Pumpspeicherkraftwerk flexibler

Fotograf: Akos Stiller / Bloomberg Fotograf: Akos Stiller / Bloomberg

Österreichs größter Versorger hat angekündigt, mehr als 500 Millionen US-Dollar für den Ausbau eines wichtigen Pumpspeichers für Alpen auszugeben.

Das Kaprun-Werk der Verbund AG wurde aufgerufen die schönste Batterie der Welt. Etwa 94% des weltweit installierten Speichers basieren auf diesem jahrzehntealten Konzept, Wasser den Hang hinauf zu pumpen, dann Strom zu erzeugen und später den Hang hinunter freizugeben. Das Werk in Kaprun speichert derzeit genug Strom, um mehr als eine Woche lang fast 100.000 Haushalte zu versorgen.

Verbund plant, rund 480 Millionen Euro in den Bau eines dritten Tunnels in Kaprun zu investieren, sagte CEO Michael Strugl bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die Bauarbeiten beginnen vor dem dritten Quartal und werden nach Fertigstellung Turbinen mit einer Leistung von 480 Megawatt antreiben.

Die Entscheidung, in Kaprun zu investieren, zeigt, dass große Speicherprojekte in Europa wieder im Geld sind. Sinkende Strompreise und Großhandelsregeln hatten die Hydropumpenindustrie in den letzten zehn Jahren herausgefordert. Der Ausbau der intermittierenden Solar- und Windkraft im Netz veränderte jedoch die Mathematik und brachte die Technologie wieder in den Vordergrund.

“Wir brauchen Flexibilität”, sagte Strugl, dessen Unternehmen 2020 Die Ergebnisse haben am Mittwoch die Erwartungen übertroffen.