Österreichischer Star wechselt zu BRAVE CF.

Die BRAVE Combat Federation hat die Unterzeichnung von Ismail Naurdiev bekannt gegeben, der eine große Bereicherung für eine bereits gestapelte Division im Super-Weltergewicht darstellt, die vom amtierenden zweifachen Weltmeister Jarrah Al Silawi angeführt wird.

Abgesehen von Al Silawi und Naurdiev haben die Super-Weltergewichte einige der aufregendsten Kämpfer auf der Liste der Organisation, wie Louis Glismann, Abdul Abdouraguimov, Kevin Ruart, und kürzlich zwei große Neuzugänge mit Andreas Stahl und Nursulton. Ruziboev.

Und es ist das Kaliber der Kämpfer, dem sich Naurdiev stellen möchte, sobald er die neue Phase seiner Karriere und das Wettbewerbsniveau in der BRAVE CF Arena begrüßt.

„Super aufgeregt, sich der fantastischen BRAVE CF Super Weltergewicht-Besetzung anzuschließen! Ich freue mich darauf, Teil der am schnellsten wachsenden Organisation der Welt zu sein und mit 175 Pfund gegen einige der Besten zu kämpfen! Ich komme für sie alle! Vielen Dank an Shaikh Khalid und Präsident Mohammed Shahid für das Vertrauen! Ich bin wieder da! Sagte ein aufgeregter Naurdiev.

Für ‘The Austrian Wonderboy’ steht noch kein Starttermin fest, aber er ist bestrebt, seine Karriere in seiner neuen Heimat mit einem großen Kampf zu beginnen.

BRAVE CF veranstaltet nächsten Monat 21 Days of Chaos mit vier Veranstaltungen in drei Wochen. Der Höhepunkt ist die historische BRAVE CF 50, die den Meilenstein feiert, dass BRAVE CF zu einer der schnellsten Organisationen wird, die 50 Veranstaltungen erreicht, und gleichzeitig die einzige ist eine, die in diesem Zeitraum 21 Länder besucht hat.