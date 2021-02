Erscheinungsdatum, Besetzung und Handlung der Terminator Anime-Serie

Sussing es Terminator Die Handlung des Anime ist dem Jazz sehr ähnlich: Es geht um die Killerroboter Geschichten Sie geboren bereits in Ihrer Blu-Ray-Sammlung. Das Produktionsteam hinter dem Projekt gab nicht viel, was die Geschichte angeht, aber sie waren sich sicher, dass es nicht so sein wird, wie es Fans jemals erlebt haben.

“Die neue Zeichentrickserie wird dieses Universum auf eine noch nie dagewesene Weise erkunden. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans dieses unglaubliche neue Kapitel im epischen Kampf zwischen Maschinen und Menschen erleben”, sagte Derderian in einer öffentlichen Erklärung. Darüber hinaus gab Showrunner Mattson Tomlin Anzeichen dafür, dass das Franchise unter seinen wachsamen Augen eine neue Richtung einschlagen würde.

„Jeder, der mein Schreiben kennt, weiß, dass ich daran glaube, große Schwünge zu machen und das Herz zu schlagen. Ich fühle mich geehrt, dass Netflix und Skydance mir die Möglichkeit gegeben haben, mich ‘Terminator’ auf eine Weise zu nähern, die die Herzen zerschmettert. Konventionen, untergräbt Erwartungen und hat echten Mut “, sagte Tomlin. Es ist schwer zu erraten, welchen Neuland das Team in einer Serie einschlagen will, die bereits rechtzeitig zurück, vorwärts und zur Seite gegangen ist. Wird weniger als die Hälfte von jemandes Gesicht weggeblasen.” Zeit um? Nach dem Hälfte? Unsere ist nicht zu wissen.