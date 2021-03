Österreichischer Führer: Die zweite Welle des Virus hat begonnen, seien Sie vorsichtig

BERLIN – Österreich beginnt eine “zweite Welle” von Coronavirus Infektionen, sagte der Staats- und Regierungschef des Landes am Sonntag, forderte die Bürger auf, strengere Regeln einzuhalten, um neue Fälle zu vermeiden, und schlug vor, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter nach Möglichkeit von zu Hause aus weiterarbeiten lassen sollten.

Österreich hatte eine relativ erfolgreiche erste Phase der Pandemie, hat sich jedoch mit anderen europäischen Ländern zusammengeschlossen, um in den letzten Wochen einen Anstieg der Infektionen zu verzeichnen. Am Freitag wurden 869 Neuinfektionen verzeichnet, die höchste tägliche Zahl seit Ende März. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte an diesem Tag an, dass die Regierung Maßnahmen wie das obligatorische Tragen von Masken in Geschäften wieder einführen werde.

Kurz verstärkte am Sonntag seine Rhetorik.

“Was wir gerade durchmachen, ist der Beginn der zweiten Welle ÖsterreichEr sagte nach einem Regierungstreffen mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern in Wien.

Etwa die Hälfte der Neuinfektionen findet in der Hauptstadt Wien statt, aber die Infektionen nehmen im ganzen Land zu, sagte Kurz. Er bemerkte, dass die meisten Menschen bei Familientreffen, Geburtstagsfeiern und anderen privaten Veranstaltungen infiziert werden, fügte jedoch hinzu, dass “diese Infektionen häufig zum Handeln verwendet werden”.

Er sagte, viele Unternehmen hätten „gute Erfahrungen“ mit Menschen gemacht, die von zu Hause aus arbeiten.

„Es ist sinnvoll, dass Unternehmen, die es wollen, wo es gut funktioniert und wo positive Erfahrungen gemacht werden, weiter bestehen und wachsen“, fügte er hinzu.

Kurz forderte die Unternehmen auf, ihren Schutz vor Virenschutz bei der Arbeit zu verbessern. Er sagte, die Dinge sollten im nächsten Sommer wieder normal sein, “aber bis dahin werden Herbst und Winter sehr schwierig sein.”

Österreich mit rund 8,9 Millionen Einwohnern hat mehr als 33.000 Infektionen und 750 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Experten sagen, dass alle Pandemiezahlen aufgrund versäumter milder Fälle und begrenzter Tests unterschätzt werden.

