Der erholte Dominic Thiem erreicht das ATP-Finale mit dem Austrian Sports Award | TENNIS.com

Weltnummer 3 Dominic Thiem gewann seine erste große Trophäe in dieser Saison und der Österreicher hat jetzt einen weiteren Titel für sich gewonnen. Thiem wurde zum österreichischen Sportler des Jahres gekürt, was seinen Aufstieg in die obersten Ränge des Spiels widerspiegelt.

“Ich bin froh, mit den Großen in Einklang zu sein. Die Namen unter den Gewinnern … jetzt hier zu sein, ist eine große Ehre für mich.” er sagte.

Der 27-Jährige, der die US Open gewonnen hat, wird dann im ATP-Finale spielen. Thiem hat gerade das Viertelfinale in Wien verlassen, wo er bei seiner Niederlage gegen den späteren Sieger Andrey Rublev mit einer Blase am rechten Fuß zu kämpfen hatte.

Thiem zog sich später vom Paris Masters zurück, hat aber seitdem die Ausbildung auf dem Platz wieder aufgenommen.

“Ich habe zwei, drei Tage gebraucht, um mich zu erholen, und dann habe ich mich auf das Finale in London vorbereitet”, sagte Thiem in einem Eintrag auf seiner offiziellen Website.

Jetzt in London wird Thiem versuchen, auf seiner Leistung von 2019 in der O2 Arena aufzubauen. Letztes Jahr setzte sich Thiem in der Gruppenphase gegen Novak Djokovic und Roger Federer durch, bevor er im letzten Gleichstand gegen Stefanos Tsitsipas verlor, um die Krone knapp zu verfehlen. Die Veranstaltung zum Jahresende beginnt am Sonntag.