Fußball: Österreichische Bundesliga wird am 2. Juni wieder aufgenommen, Fußballnachrichten & Top Stories

WIEN (REUTERS) – Die österreichische Bundesliga, die professionelle Fußballliga des Landes, wird am 2. Juni wieder aufgenommen und alle drei Tage ausgetragen, um den Rückstand zu beseitigen, der sich beim Herunterfahren des Coronavirus angesammelt hat, sagte der Geschäftsführer am Mittwoch (13. Mai). der Liga, Christian Ebenbauer.

Die Regierung gab am Dienstag grünes Licht für die Wiederaufnahme der Liga und nach einem Vereinstreffen am Mittwoch kündigte Ebenbauer an, dass sie vier Tage nach dem österreichischen Pokalfinale am 29. Mai wieder starten werde.

“Heute ist ein guter Tag”, sagte Ebenbauer in einem Video. „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Fußball unter dem aktuellen Status Quo und wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind, am 29. Mai auf das Spielfeld zurückkehren wird. Wir werden am 29. Mai und einige Tage später am 2. Juni mit dem OFB Uniqa Cup beginnen. wird die Bundesliga Tipico fortgesetzt. “”

Die Top-Teams nahmen am 20. April das Training wieder auf, wobei die Spieler in kleine Gruppen aufgeteilt wurden.

Das vollständige Training soll am 15. Mai fortgesetzt werden und die Spieler werden vor jedem Spiel getestet.

Um die Spielplanliste bis zur ersten Juliwoche zu vervollständigen, finden alle drei Tage Spiele statt.

Im Pokalfinale des Österreichischen Fußballverbandes (OFB) trifft Red Bull Salzburg, der derzeit zweitplatzierte Bundesligameister, auf die Zweitligistin Austria Lustenau.